聽新聞
test
0:00 / 0:00
高師大燕巢區遍植紅花風鈴木 與油菜花波斯菊連成美景
高雄師範大學高雄市校友會發動「十年樹木、百年樹人」種植紅花風鈴木活動，今天在燕巢校區「迎㬢園」增植紅花風鈴木。去年種植的紅花風鈴木已然盛開，加上油菜花與波斯菊，連成燕巢校區美麗的景觀。
高師大校長吳連賞與高雄市校友會理事長陳逸虹，主持迎曦園揭牌與持鏟植樹儀式，頒感謝狀給熱忱捐贈風鈴木的校友們。吳連賞表示，感謝高雄市校友會的號召，今年有超過20位傑出校友響應「十年樹木、百年樹人」植樹活動，因考量園區整體種植空間的規畫，只能增植18棵。
高雄市校友會去年捐贈39棵紅花風鈴木，今年以持續性、計畫性的再次捐贈種植，對於推動燕巢校區整體的綠美化及節能減碳有相當大的助益。今年春節期間，除了去年種植的風鈴木八成盛開外，加上過年前高雄市校友會與生科系主任廖麗貞，分別種植整片的油菜花與波斯菊，從生科館到風鈴園，連成燕巢校區最美麗的景觀。
陳逸虹表示，樹豐富人們的心靈，不僅為大家遮陽擋雨，也改善我們的生存環境。高師大燕巢校區是處世外桃源，高雄市校友會去年捐贈39棵紅花風鈴木於「風鈴園」內，今年過年期間全區風鈴花綻放，美不勝收。今年再次捐贈18棵紅花風鈴木，用行動實踐「十年樹木，百年樹人」的教育理念，希能營造師生優質的教育環境。今年植樹地點命名「迎㬢園」，意思是歡喜迎接每天第一道曙光，朝氣蓬勃。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言