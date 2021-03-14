高師大燕巢區遍植紅花風鈴木 與油菜花波斯菊連成美景

高雄師範大學高雄市校友會發動「十年樹木、百年樹人」種植紅花風鈴木活動，今天在燕巢校區「迎㬢園」增植紅花風鈴木。去年種植的紅花風鈴木已然盛開，加上油菜花與波斯菊，連成燕巢校區美麗的景觀。

高師大校長吳連賞與高雄市校友會理事長陳逸虹，主持迎曦園揭牌與持鏟植樹儀式，頒感謝狀給熱忱捐贈風鈴木的校友們。吳連賞表示，感謝高雄市校友會的號召，今年有超過20位傑出校友響應「十年樹木、百年樹人」植樹活動，因考量園區整體種植空間的規畫，只能增植18棵。

高雄市校友會去年捐贈39棵紅花風鈴木，今年以持續性、計畫性的再次捐贈種植，對於推動燕巢校區整體的綠美化及節能減碳有相當大的助益。今年春節期間，除了去年種植的風鈴木八成盛開外，加上過年前高雄市校友會與生科系主任廖麗貞，分別種植整片的油菜花與波斯菊，從生科館到風鈴園，連成燕巢校區最美麗的景觀。