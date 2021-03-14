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嘉鎷國際號召企業夥伴採鳳梨 百餘人參與作公益

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
農產貿易商嘉鎷國際公司為讓大眾更瞭解鳳梨，了解農民栽種鳳梨過程，號召企業夥伴們，到屏東高樹鄉鳳梨田採鳳梨，來自urban6699車隊、哈雷野鶴車隊，百餘人參與響應。記者劉星君／攝影
農產貿易商嘉鎷國際公司為讓大眾更瞭解鳳梨，了解農民栽種鳳梨過程，號召企業夥伴們，到屏東高樹鄉鳳梨田採鳳梨，來自urban6699車隊、哈雷野鶴車隊，百餘人參與響應。記者劉星君／攝影

從事農產貿易商嘉鎷國際公司為讓大眾更瞭解鳳梨，了解農民栽種鳳梨過程，號召企業夥伴們，到屏東高樹鄉鳳梨田採鳳梨，參與朋友們只要出100元門票費，可採兩顆鳳梨，公益所得將捐贈給青山育幼院。

嘉鎷國際貿易公司秘書李吟君說，公司主要從事農產出口貿易商，跟高樹綠地合作社合作6年。為讓更多民眾了解鳳梨，號召企業夥伴，有來自Urban6699車隊、哈雷野鶴車隊，百餘人參與響應，大家從台南、高雄來到屏東，大多是第一次到鳳梨田。

李吟君說，參與的夥伴每人出100元門票，可以採2顆鳳梨，續採的鳳梨1顆50元，採收後的所得捐助給青山育幼院孩童們。

今天體驗採鳳梨的地點是高樹鄉沿山公路旁，綠地合作社承租的鳳梨田，現場除採鳳梨外，也教導民眾如何削鳳梨。

哈雷野鶴車隊路隊長麥麥說，獲悉有公益活動也號召車隊朋友們響應，大家採完後也直接削鳳梨，鳳梨很甜很好吃，大家都是第一次到鳳梨田。

鳳梨農友現場解說如何削鳳梨。記者劉星君／攝影
鳳梨農友現場解說如何削鳳梨。記者劉星君／攝影
農產貿易商嘉鎷國際公司為讓大眾更瞭解鳳梨，了解農民栽種鳳梨過程，號召企業夥伴們，到屏東高樹鄉鳳梨田採鳳梨，來自urban6699車隊、哈雷野鶴車隊，百餘人參與響應。記者劉星君／攝影
農產貿易商嘉鎷國際公司為讓大眾更瞭解鳳梨，了解農民栽種鳳梨過程，號召企業夥伴們，到屏東高樹鄉鳳梨田採鳳梨，來自urban6699車隊、哈雷野鶴車隊，百餘人參與響應。記者劉星君／攝影

鳳梨 屏東

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