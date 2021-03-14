快訊

花蓮失蹤鳳梨阿嬤找到了 疑吃菅草心撐5天

光啟高中教師疑售菸給學生！對話外流後威脅畢業成績

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新住民回娘家 高市議員勉勵「學媽媽的話增加競爭力」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄旗美地區新住民今天回娘家，不少人穿著母國傳統服飾參加聚會。記者徐白櫻／攝影
高雄旗美地區新住民今天回娘家，不少人穿著母國傳統服飾參加聚會。記者徐白櫻／攝影

高雄居住6萬多名新住民，旗美地區新住民每年固定聚會，今天是一年一度的回娘家日子，上百名新住民姊妹、弟兄齊聚台灣凝愛關懷協會旗山辦公室，新二代展現跳舞與製作甜點才能。市議員林富寶勉勵說，昨與市長陳其邁在六龜寶來國中參加音樂會，新二代子女無法回應市長的印尼問候語，盼新二代能多學媽媽的話，發揮雙文化優勢。

旗美地區新住民約2700多人，一年一度的回娘家聚會延續20年，今年改由台灣凝愛關懷協會舉辦。今天上午，散居各地的東南亞、大陸等地新住民齊聚旗山辦公室，各自準備家鄉拿手菜當午餐，以及越南、泰國與柬埔寨等國文物展。

社會局長謝琍琍、市議員林富寶與林義迪等人出席，新住民現場手作大陸溫州麥餅、印尼水果羅渣、鹹粿等家鄉味小吃。另方面，新二代表現搶眼，媽媽來自大陸的藤世程製作手工布丁與蛋糕，印尼新二代姊妹林華鈺、林華軒盛裝登台，傳統舞蹈博得熱烈掌聲。

林富寶說，昨天陪同市長陳其邁到六龜寶來參加音樂會，市長刻意以印尼語向印尼的新二代學生打招呼，可惜對方聽不懂、無法回應，新二代若能多學媽媽的母語，定會更有競爭優勢。

印尼新住民林娣蒂說，為讓小孩與母國親友溝通，她教導兩個女兒從小說印尼語，不過印尼小島多、方言也多，語言很多元。旗山區公所社會課長林靜芳說，廣福社區預計5月起開班教授印尼、越南與泰國三國語言，培養新二代具備東南亞語能力。

高雄旗美地區新住民今天回娘家，不少人穿著母國傳統服飾參加聚會。記者徐白櫻／攝影
高雄旗美地區新住民今天回娘家，不少人穿著母國傳統服飾參加聚會。記者徐白櫻／攝影
印尼新二代林華鈺、林華軒分別就讀高中與國中，兩人自小學習印尼傳統舞蹈，演出不怯場。記者徐白櫻／攝影
印尼新二代林華鈺、林華軒分別就讀高中與國中，兩人自小學習印尼傳統舞蹈，演出不怯場。記者徐白櫻／攝影
來自大陸的新住民當眾示範製作溫州麥餅，內餡可以包裹甜或鹹兩種口味。記者徐白櫻／攝影
來自大陸的新住民當眾示範製作溫州麥餅，內餡可以包裹甜或鹹兩種口味。記者徐白櫻／攝影
新住民回娘家，高市社會局長謝琍琍（中）與市議員林富寶（右）參觀印尼文化攤位。記者徐白櫻／攝影
新住民回娘家，高市社會局長謝琍琍（中）與市議員林富寶（右）參觀印尼文化攤位。記者徐白櫻／攝影

印尼 新住民

延伸閱讀

新二代多元培力 新住民親子種西瓜

新住民申請母國學歷免多跑一趟 教部擴大辦說明會

保障新住民消費權益 消保處網站新設專區

相關新聞

嘉鎷國際號召企業夥伴採鳳梨 百餘人參與作公益

從事農產貿易商嘉鎷國際公司為讓大眾更瞭解鳳梨，了解農民栽種鳳梨過程，號召企業夥伴們，到屏東高樹鄉鳳梨田採鳳梨，參與朋友們...

新住民回娘家 高市議員勉勵「學媽媽的話增加競爭力」

高雄居住6萬多名新住民，旗美地區新住民每年固定聚會，今天是一年一度的回娘家日子，上百名新住民姊妹、弟兄齊聚台灣凝愛關懷協...

陳其邁約吃鳳山竹仔腳肉圓成局 林右昌拿出基隆3寶佐餐

基隆市長林右昌挑戰「24小時不斷電台灣縱走切西瓜」行程，順利從基隆騎到屏東墾丁。今天前往高雄鳳山拜會高雄市長陳其邁等人，...

不斷電完成後到高雄吃肉圓 林右昌：騎到手拿不動筷子

基隆市長林右昌挑戰騎偉士牌「台灣切西瓜24小時不斷電」行程昨在屏東畫下句點，今來到高雄，與高雄市長陳其邁等人一起拜廟、吃...

視察北屋排水盼明年完工 陳其邁：整治愛河最後一哩路

高雄仁武北屋排水沿岸易淹水，高雄市長陳其邁今上午視察北屋排水及草潭埤南、北滯洪池開闢現地，他表示，北屋排水整治及草潭埤滯...

高市明起在營造工地新增酒測 違者1次罰6千元得連續罰

高雄市長陳其邁今天視察「高雄市政府警察局鳳山分局重建工程」，強調市府對治安的重視，並成為警察同仁有力後盾。市府工務局長蘇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。