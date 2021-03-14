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新住民回娘家 高市議員勉勵「學媽媽的話增加競爭力」
高雄居住6萬多名新住民，旗美地區新住民每年固定聚會，今天是一年一度的回娘家日子，上百名新住民姊妹、弟兄齊聚台灣凝愛關懷協會旗山辦公室，新二代展現跳舞與製作甜點才能。市議員林富寶勉勵說，昨與市長陳其邁在六龜寶來國中參加音樂會，新二代子女無法回應市長的印尼問候語，盼新二代能多學媽媽的話，發揮雙文化優勢。
旗美地區新住民約2700多人，一年一度的回娘家聚會延續20年，今年改由台灣凝愛關懷協會舉辦。今天上午，散居各地的東南亞、大陸等地新住民齊聚旗山辦公室，各自準備家鄉拿手菜當午餐，以及越南、泰國與柬埔寨等國文物展。
社會局長謝琍琍、市議員林富寶與林義迪等人出席，新住民現場手作大陸溫州麥餅、印尼水果羅渣、鹹粿等家鄉味小吃。另方面，新二代表現搶眼，媽媽來自大陸的藤世程製作手工布丁與蛋糕，印尼新二代姊妹林華鈺、林華軒盛裝登台，傳統舞蹈博得熱烈掌聲。
林富寶說，昨天陪同市長陳其邁到六龜寶來參加音樂會，市長刻意以印尼語向印尼的新二代學生打招呼，可惜對方聽不懂、無法回應，新二代若能多學媽媽的母語，定會更有競爭優勢。
印尼新住民林娣蒂說，為讓小孩與母國親友溝通，她教導兩個女兒從小說印尼語，不過印尼小島多、方言也多，語言很多元。旗山區公所社會課長林靜芳說，廣福社區預計5月起開班教授印尼、越南與泰國三國語言，培養新二代具備東南亞語能力。
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