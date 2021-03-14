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陳其邁約吃鳳山竹仔腳肉圓成局 林右昌拿出基隆3寶佐餐

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導
基隆市長林右昌（坐者左三）今天在高雄鳳山，與高雄市長陳其邁（坐者右二一）等人品嘗在地美食。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌（坐者左三）今天在高雄鳳山，與高雄市長陳其邁（坐者右二一）等人品嘗在地美食。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌挑戰「24小時不斷電台灣縱走切西瓜」行程，順利從基隆騎到屏東墾丁。今天前往高雄鳳山拜會高雄市長陳其邁等人，接受招待享用竹仔腳肉圓時，特地拿出從基隆帶下去「基隆三寶」丸進辣椒醬、幸福牌烏醋和馬記香油，面對高雄主場優勢，不忘行銷基隆特產。

林右昌受偉士牌車友邀請，挑戰「24小時不斷電台灣縱走切西瓜」行程，前晚上9點從基隆出發，昨晚上8點多抵達墾丁棋盤腳，與屏東縣長潘孟安會合。

林右昌說，參加這項挑戰不僅是個難得的機會，也因為「24小時不斷電」的點子是從推廣基隆觀光而來，希望透過活動分享基隆觀光，讓台灣的熱情24小時不斷電。

林右昌抵達屏東時曾與潘孟安PK基屏美食，今天今天前往鳳山與陳其邁和高雄立委許智傑等人會面，先到鳳山北極殿參拜。雙方一起品嚐在地美食，林拿出「基隆三寶」搭配，推薦大家一定要到基隆走走看看。

前陣子網路「南北肉圓大戰」時，陳其邁邀請林右昌品嘗鳳山竹仔腳肉圓，昨天成局。林右昌說，他特別帶來基隆有名的丸進辣椒醬、幸福牌烏醋及馬記香油，味道跟鳳山肉圓也滿搭的。林也致贈妻子吳秋英製作的「英廚房手作──秋英牌鳳梨果醬」給陳其邁，一起推廣台灣農產品。

基隆市長林右昌（左二）今天在高雄鳳山，與高雄市長陳其邁（左一）等人品嘗在地美食。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌（左二）今天在高雄鳳山，與高雄市長陳其邁（左一）等人品嘗在地美食。圖／基隆市政府提供

基隆 林右昌 陳其邁 潘孟安

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