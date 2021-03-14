陳其邁約吃鳳山竹仔腳肉圓成局 林右昌拿出基隆3寶佐餐

基隆市長林右昌挑戰「24小時不斷電台灣縱走切西瓜」行程，順利從基隆騎到屏東墾丁。今天前往高雄鳳山拜會高雄市長陳其邁等人，接受招待享用竹仔腳肉圓時，特地拿出從基隆帶下去「基隆三寶」丸進辣椒醬、幸福牌烏醋和馬記香油，面對高雄主場優勢，不忘行銷基隆特產。

林右昌受偉士牌車友邀請，挑戰「24小時不斷電台灣縱走切西瓜」行程，前晚上9點從基隆出發，昨晚上8點多抵達墾丁棋盤腳，與屏東縣長潘孟安會合。

林右昌說，參加這項挑戰不僅是個難得的機會，也因為「24小時不斷電」的點子是從推廣基隆觀光而來，希望透過活動分享基隆觀光，讓台灣的熱情24小時不斷電。

林右昌抵達屏東時曾與潘孟安PK基屏美食，今天今天前往鳳山與陳其邁和高雄立委許智傑等人會面，先到鳳山北極殿參拜。雙方一起品嚐在地美食，林拿出「基隆三寶」搭配，推薦大家一定要到基隆走走看看。