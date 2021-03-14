不斷電完成後到高雄吃肉圓 林右昌：騎到手拿不動筷子

基隆市長林右昌挑戰騎偉士牌「台灣切西瓜24小時不斷電」行程昨在屏東畫下句點，今來到高雄，與高雄市長陳其邁等人一起拜廟、吃肉圓。林右昌說，他手催油門催到沒力，筷子拿不動，希望幫他準備叉子吃肉圓；他也從基隆自帶沾醬，要跟高雄肉圓搭配。

林右昌今中午到高雄和陳其邁、高雄市立委許智傑及多位高雄市議員一起參拜鳳山廟宇及吃肉圓。林右昌說，他前晚從基隆騎偉士牌南北大縱走，挑戰700多公里行程，昨晚到達墾丁，希望行銷基隆10月城市博覽會及9月全國偉士牌大會師活動。

林右昌說，高雄市議員黃捷有到他臉書留言，說他去屏東，怎不來高雄走走看看，許智傑也說鳳山肉圓很好吃，不知道跟基隆比起來怎樣，所以他搭高鐵回基隆前，特別到鳳山來吃肉圓看看。

陳其邁說，林右昌拚觀光很用力，切西瓜從台灣頭騎到台灣尾，地方首長這種拚觀光的力道，大概很難超越。林右昌之前元宵節嗆說基隆元宵圓仔比較好吃，所以這次介紹他來鳳山肉圓名店，讓他口齒留香回基隆。

林右昌還說，他昨天騎23.5個小時，手催油門催到沒力，筷子拿不動，希望能幫他準備叉子，不然筷子拿不動。另他也自帶基隆有名的辣椒醬、烏醋和麻油，要跟高雄肉圓搭配吃，說不定會擦出火花。

林右昌吃了肉圓後說，高雄的蒸肉圓小小一顆，跟北部很不相同，但跟基隆的辣椒醬等醬料搭配吃很合拍。在場一起吃肉圓的高雄民代也紛紛仿效加基隆醬料吃，直誇基隆醬料跟高雄肉圓很搭。