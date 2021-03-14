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視察北屋排水盼明年完工 陳其邁：整治愛河最後一哩路

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁上午視察北屋排水及草潭埤南、北滯洪池開闢現地。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁上午視察北屋排水及草潭埤南、北滯洪池開闢現地。圖／高市府提供

高雄仁武北屋排水沿岸易淹水，高雄市長陳其邁今上午視察北屋排水及草潭埤南、北滯洪池開闢現地，他表示，北屋排水整治及草潭埤滯洪池開闢完工後，將可減緩淹水情形，並保有愛河水系源頭生態環境，完成愛河最後一哩路整治。

陳其邁表示，仁武區北屋排水為愛河水系源頭，排水渠道改建工程編列預算9千萬，預計今年7月開工，2022年8月完工，完成愛河最後一哩路整治。

此外，北屋排水上游的草潭埤滯洪池開闢工程，已提報水利署前瞻計畫爭取經費，總經費2億元，盼明年9月如期完工，提升河道通洪能力。

草潭埤滯洪池分為南池和北池，南池滯洪池面積約1公頃，北池面積約3.2公頃，整體滯洪量可達7.5萬噸，未來將成為多功能使用滯洪池，除滯洪功能外，也將成為社區親水公園，提升社區生活品質。

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