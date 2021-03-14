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高市明起在營造工地新增酒測 違者1次罰6千元得連續罰

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市府工務局將在深開挖、鷹架營造工地，新增實施酒精測驗，有安全疑慮不得進場施作。記者徐如宜／攝影
高雄市府工務局將在深開挖、鷹架營造工地，新增實施酒精測驗，有安全疑慮不得進場施作。記者徐如宜／攝影

高雄市長陳其邁今天視察「高雄市政府警察局鳳山分局重建工程」，強調市府對治安的重視，並成為警察同仁有力後盾。市府工務局長蘇志勳表示，明天起在深開挖、鷹架營造工地，新增實施酒精測驗，有安全疑慮不得進場施作；若有勞工違反，可以契約勞安罰則處罰營造方6000元，並得連續罰。

鳳山分局重建工程位於鳳山區文龍東路550號，就在鳳山熱帶園藝試驗分所旁。工務局新工處長楊素鳳說明，鳳山分局原廳舍興建於民國66年，使用已超過40年，老舊建物面臨耐震性及各項硬體設備不足窘境，加上近年鳳山區人口持續增加、警務繁重，辦公空已不敷使用，所以委由工務局新工處負責代辦興建鳳山分局辦公大樓，包括地下2層、地上8層，提供警察同仁耐震、舒適的辦公環境。工程總經費約4億元，2019年10月開工，預計於2022年完工。

陳其邁表示，市府對治安非常重視，民代積極爭取預算，去年到今年共編了3.5億，改善包括巡邏車391輛、個人裝備防彈衣和對講機等設備。鳳山人口愈來愈多，警察同仁非常辛苦，大樹槍擊案在15個小時就破案，市府和市民都為警察同仁維護治安加油，也要成為警察的靠山，臨檢和抓槍枝源頭都是重中之重。

近日高雄市發生多起營建工地工安事件，新工處表示，已採購一批設備，明日起在高風險的在深開挖、鷹架營造工地，新增實施酒精測驗，有安全疑慮不得進場施作。鳳山分局重建工程工地也貼上警示「工作中禁止飲用含酒精飲料」，若查到勞工違反，會依與營建方的合約勞安罰則，一次罰6000元，可連續罰，希望對工班形成約束力，維護勞工安全。

楊素鳳表示，平常即已要求勞工在工作中禁止飲用含酒精飲料，但不諱言，營造勞工喝含酒精飲料提神是常態，有的勞工甚至將含酒精飲料「換瓶新裝」，改裝在寶特瓶、茶飲杯等容器，以躲避稽查。養工處希望營建單位能落實勞工生活管理，避免工安事故也是保障勞工安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市府工務局將在深開挖、鷹架營造工地，新增實施酒精測驗，有安全疑慮不得進場施作。記者徐如宜／攝影
高雄市府工務局將在深開挖、鷹架營造工地，新增實施酒精測驗，有安全疑慮不得進場施作。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前右）視察「高雄市政府警察局鳳山分局重建工程」，工務局長蘇志勳（前左）說明工安設施。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前右）視察「高雄市政府警察局鳳山分局重建工程」，工務局長蘇志勳（前左）說明工安設施。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前右一）視察「高雄市政府警察局鳳山分局重建工程」。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前右一）視察「高雄市政府警察局鳳山分局重建工程」。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前右）視察「高雄市政府警察局鳳山分局重建工程」，強調市府對治安的重視，並成為警察同仁有力後盾。記者徐如宜／攝影
高雄市長陳其邁（前右）視察「高雄市政府警察局鳳山分局重建工程」，強調市府對治安的重視，並成為警察同仁有力後盾。記者徐如宜／攝影
高雄市府工務局新工處長楊素鳳表示，3月15日起在深開挖、鷹架營造工地，新增實施酒精測驗，有安全疑慮不得進場施作。記者徐如宜／攝影
高雄市府工務局新工處長楊素鳳表示，3月15日起在深開挖、鷹架營造工地，新增實施酒精測驗，有安全疑慮不得進場施作。記者徐如宜／攝影

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