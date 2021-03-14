重現金融第一街 臨海三路設徒步區討論熱烈

高雄市政府近年在哈瑪星地區推「興濱計畫」，重現「金融第一街」風華，市議員簡煥宗指出，臨海三路近3年發生超過50件車禍，建議在臨海三路貿易商大樓前規畫行人徒步區，並改善路型，讓遊客能安全漫步，減少人車爭道風險。近日會勘，當地麗興里長王進益說，徒步區要兼顧居民進出便利性，避免衍生民怨。

副市長史哲在臉書貼出臨海三路行人徒步區規畫模擬圖，引發熱烈討論，有人認同也有人覺得突兀，也有人建議要多融入城市美學，史哲表示，歡迎市民多表達看法，彼此相互激盪、思考，順著歷史樣貌、脈絡規畫，也期待把噴水池蓋回來。

史哲提到，2016年啟動「興濱計畫」，打破單一文化資產修復思維，其中台灣商工銀行打狗支店位於金融第一街重要節點，除讓老建物保存再生，也將結合已開放的舊三和銀行、貿易商大樓及設置徒步區，擴大場域形成歷史紋理街廓，重現歷史場域空間再造，強化效益與整體性。

對徒步區的想像，史哲主張，徒步區最好能串連整個場域到山形屋、鐵道園區等，也會尊重地方實際情況、居民意見。

在現今臨海一路、臨海二路交會處，過去設有台灣商工銀行打狗支店、三十四銀行打狗支店（後改為三和銀行高雄支店）、山形屋、高雄郵便局、高雄信用組合、彰化銀行等機構林立，是當時地方政經中心，有「高雄金融第一街」美稱，見證時代繁華與變遷。

簡煥宗指出，市府近年陸續修復「金融第一街」上舊三和銀行、貿易商大樓等建物，當地發展日漸活絡、成熟，周邊規畫仍有不盡完善之處，臨海三路近3年發生超過50件車禍，路型顯然有改善必要性。

簡建議在臨海三路設置行人徒步區，日前偕同文化局、交通局、工務局、鼓山警分局等實地會勘，希望哈瑪星行人徒步區能串連駁二、哈瑪星鐵道園區、金融第一街等文化場域，讓各個點相連成面，展現城市文化底蘊。