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高雄今下午臭氧濃度略高 一天中空品最好是這時段

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市今天戶外一片灰濛濛，環保局提醒敏感族群要減少外出。記者王慧瑛／攝影
高雄市今天戶外一片灰濛濛，環保局提醒敏感族群要減少外出。記者王慧瑛／攝影

高雄市民今天出門，發現戶外一片灰濛濛，高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天戶外空氣品質為「橘色提醒」等級，與昨天相比，空氣品質相差不多。今天下午至傍晚時段，要注意臭氧濃度略高，一天當中空氣較好時段是晚上。

高雄市環保局資料顯示，昨晚至今天上午，台灣南部陸地、海峽南部持續有逆溫發展抑制對流，相較於昨天、前天，逆溫情況稍有緩和。

今天大氣條件與昨天相似，東北風吹拂下，空氣呈現上風處較佳，今天高雄空氣品質是「橘色提醒」等級，上半天風速相對弱，粒狀汙染物稍累積，空氣品質是橘色提醒等級。下半天擴散條件轉好，PM2.5快速下降，能見度也轉佳，但臭氧濃度稍有上升，空氣品質為普通至局部橘色提醒，建議上半天減少戶外劇烈運動。

未來4天持續至18日，台灣附近大多吹東風，西半部大範圍弱風區將生成，空氣轉差風險仍高，要持續注意空氣品質較差，敏感族群要減少外出。

空氣品質 PM2.5

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