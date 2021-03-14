聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄今下午臭氧濃度略高 一天中空品最好是這時段
高雄市民今天出門，發現戶外一片灰濛濛，高雄市環保局「空品報你知」觀測，今天戶外空氣品質為「橘色提醒」等級，與昨天相比，空氣品質相差不多。今天下午至傍晚時段，要注意臭氧濃度略高，一天當中空氣較好時段是晚上。
高雄市環保局資料顯示，昨晚至今天上午，台灣南部陸地、海峽南部持續有逆溫發展抑制對流，相較於昨天、前天，逆溫情況稍有緩和。
今天大氣條件與昨天相似，東北風吹拂下，空氣呈現上風處較佳，今天高雄空氣品質是「橘色提醒」等級，上半天風速相對弱，粒狀汙染物稍累積，空氣品質是橘色提醒等級。下半天擴散條件轉好，PM2.5快速下降，能見度也轉佳，但臭氧濃度稍有上升，空氣品質為普通至局部橘色提醒，建議上半天減少戶外劇烈運動。
未來4天持續至18日，台灣附近大多吹東風，西半部大範圍弱風區將生成，空氣轉差風險仍高，要持續注意空氣品質較差，敏感族群要減少外出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言