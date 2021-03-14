嘎呼拉斯山中音樂節 陳其邁：傳遞最接近天堂聲音

「第一屆嘎呼拉斯Kahuzas山中音樂節」今天開唱。高雄市長陳其邁盛讚演出的合唱團傳遞最接近天堂聲音，讓世界各個角落知道高雄這座美麗城市，並且有最美麗六龜山城。

「第一屆嘎呼拉斯Kahuzas山中音樂節」今天在寶來國中溫情開唱，陳其邁到現為演出的10所學校的小朋友加油打氣，並前往教室逐一為演出的學生加油打氣，學生們跟市長互動熱絡，還玩起擊掌遊戲。

隨後陳其邁出席寶來國中宿舍興建落成啟用典禮剪綵，見證老宿舍拆除後，30間新套房歡喜啟用。他也跟市集攤商合影互動，對maker別出心裁的設計小物，到香味四溢高山手作咖啡、茗品等介紹都仔細聆聽。

Kahuzas「嘎呼拉斯」布農族語即「唱歌」的意思，第1屆嘎呼拉斯音樂節在山林景致擁抱下開唱。除了六龜、桃源、寶來等10所中小學學生合唱團，現場也由知名歌手林生祥、王明哲、桑梅絹和胡德夫合作演出客家童謠、閩南語歌、原住民傳古謠等動人曲目。

參與演出團體包括新威、龍興、新發、荖濃、建山、寶來等6所國小，以及田寮、圓富、寶來3所國中與六龜高中等10所學校，以及尼布恩合唱團、六龜區教師合唱團。