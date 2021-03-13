屏東藝術館重新開幕 明華園與雲門重磅登場

歷時1年多整建，屏東藝術館將於5月重新啟用。開幕首檔由明華園戲劇總團開場，並邀請雲門舞集、台灣京崑新美學品牌國光劇團等6個重量級團隊輪番上陣，跨越傳統、當代、戲劇、舞蹈。

位於屏東市和平路的屏東藝術館場館，為全台首先啟用的文化活動中心，營運已40年，展演過近萬場的演出、陪伴超過百萬的觀賞人數。為提供更專業、完善的表演場域。

去年2月休館整建全面強化軟硬體，包括提升劇場設備、消防設施檢討與更新、整修重劃後台空間、優化觀眾席視野及無障礙設施等，邀請民眾相揪來感受屏東藝術館由內到外的全新升級。

開幕季活動從5月22日至6月27日連續6個週末，邀請國內6個知名藝文團隊帶來共10場次節目。分別為明華園戲劇總團「蓬萊仙島-漢鍾離」、台南十鼓樂團「祈天鼓動」、國光劇團「春草闖堂」、雲門舞集鄭宗龍「十三聲」、蒂摩爾古薪舞集「bulabulay mun！」以及新古典室內樂團「阿嬤的歌本2.0」。

屏東縣政府文化處長吳明榮說，未來屏東藝術館定位為戲劇與舞蹈的專業場館，與音樂為主，並與位於屏東市民生路上的屏東演藝廳相互呼應，以「屏東藝遊」品牌串聯屏東的兩大專業場館；兩館相輔相成，持續培育在地藝文新星，規劃多元豐富表演節目與活動，滿足在地觀眾及團隊需求。這次的展演已於12日中午起於OPENTIX兩廳院文化生活售票，相關資訊可上屏東文化處官網查詢。