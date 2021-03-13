屏東泰武鄉集工藝師群 成立生產合作社傳承木雕文化
為培養、傳承排灣族木雕文化，泰武鄉公所提案獲原住民族委員會支持，並和當地工藝師群達成共識，成立有限責任屏東縣原住民工藝生產合作社，於今天在泰武國小佳興分校操場舉辦揭牌儀式。泰武鄉長邱登星表示，期望生產合作社成立，能讓更多族人認定自身文化價值，不僅傳承文化也活絡部落。
泰武鄉公所指出，泰武鄉自日治時期，因地利位置、村民特性，由日本政府設置「工藝指導所」，後因物料取得的考量，遷至佳興村，經數年經營，得以讓雕工精美的木雕創作聞名。
鄉公所表示，泰武鄉的雕刻藝術，經兩年盤點，分別在北部的國立台灣博物館、國立台灣大學人類學博物館以及順益台灣原住民博物館等4處；南部、東部則有高雄市立美術館、台灣原住民文化園區、台灣史前文化博物館等6處。
為培養、傳承排灣族木雕文化，由鄉公所提案獲得原住民族委員會「原住民族產業創新價值計畫」支持，和當地工藝師群達成共識，於去年12月，成立有限責任屏東縣原住民工藝生產合作社，並於今天在泰武國小佳興分校操場舉辦有限責任屏東縣原住民工藝生產合作社揭牌儀式。
鄉長邱登星表示，對原住民而言，文雕、石雕是代代相傳的藝術創作，同時也是生活中，居民的無字天書，尤其民眾走訪泰武鄉，可以發現族人與雕刻文化密不可分。
邱登星還說，期望透過生產合作社成立，讓更多族人認定自身文化價值，為傳承文化提供能量，也活絡部落。
揭牌儀式上，還有由工藝生產合作社舉辦的音樂市集活動，並展出「108年回佳經典賽的9件作品」，以及佳興木雕四大家族使用高達 300公分、寬80公分、厚10公分共同復刻家族代表經典符碼，並以作品述說家族文化，以及部落傳統習俗。
佳興木雕四大家族分別為，沈安日工藝師的孫權家族、王景松工藝師的高枝珍家族、沈萬順工藝師的沈秋大家族、葉德青工藝師的賴福隆家族。
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