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金門珠山火警險波及聚落 初估燃燒面積5000平方公尺
金門遭遇50年來最嚴重的旱災，天乾物燥，火燒埔頻頻發生，今天下午珠山靶場突然起火，在東北風的助長下，火勢一發不可收拾，火勢有往珠山村落延燒的趨勢，讓金門縣消防局繃緊神經，出動11輛消防車，27名人員，才將火勢撲滅；初估燃燒面積5000平方公尺，現場確認無人員受傷，現場起火原因由火調科調查中。
金門縣消防局表示，金防部的珠山靶場在今天下午13時31分許傳出火警，由於周遭都是枯草樹枝，火勢瞬間就相當猛烈，且有往珠山村落延燒的趨勢，濃煙直衝天際，共出動消防車11輛，人員27名(含水頭港1台，人員2名)，在第一大隊大隊長陳國瑋現場指揮下，在14時39分將大部分的火勢控制住，15時07分將火勢撲滅。
據消防隊員表示，後來連重機具都加入，包括怪手2部支援開闢防火線及協助殘火處理；此外，軍方也支援2車8人。
這場火警也引起不少搭機民眾的恐慌，有民眾就從空中拍下濃煙直沖天際的情況，看起來相當可怕；詳細起火原因需再進一步調查釐清。
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