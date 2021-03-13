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文昌帝君誕辰 高市鳳儀書院開放民眾乞「柑仔龜」

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
文昌帝君誕辰，高市鳳儀書院開放民眾乞「柑仔龜」，文化局邀各界一起為文昌帝君慶生。 記者王昭月／攝影
文昌帝君誕辰，高市鳳儀書院開放民眾乞「柑仔龜」，文化局邀各界一起為文昌帝君慶生。 記者王昭月／攝影

農曆2月3日是文昌帝君誕辰，高雄市文化局每年都會舉祭祀祈福儀典為鳳儀書院文昌祠主奉的文昌帝君慶生，活動期間除開放民眾乞「柑仔龜」，今、明兩天也邀美食工藝師現場製作狀元糕及拉糖蔥，民眾登記點智慧燈一盞或至茶苑消費不限金額，均可兌換一份「金榜題名」的狀元糕或象徵「聰明」的糖蔥，贈完為止

位在鳳山區的鳳儀書院是台灣現存最大古蹟書院，院內設有文昌祠，每年文昌帝君誕辰，文化局都會舉辦活動致敬，今年從3月12日起一連三天，規畫系列祭典、傳統技藝小吃及DIY體驗活動，相當熱鬧。

今年活動由「獻龜祭典」拉開序幕，安排宜蘭傳統藝術中心敬獻「柑仔龜」，祭典後開放民眾乞龜，每天限量80顆供民眾求乞，13日、14日則請統美食工藝師製作狀元糕與拉糖蔥，讓民眾兌換，民眾也可參加「捏麵人」及「長生花鑰匙圈」DIY活動。

文化局

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