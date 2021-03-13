全原運戰鼓響起 高市原民會迎接聖火準備大展身手

今年度全國原住民族運動會下周五（3月19日）在宜蘭登場，今天近午時分，運動會聖火傳遞至高雄，高市府原住民委員會主委阿布斯率主管群及文山高中柔道代表隊選手在鳳山行政中心迎接聖火隊到來，分享即將到來的賽事喜悅。

全國原住民族運動會（簡稱全原運）每兩年舉辦一次，今年3月19日至3月22日在宜蘭舉辦，全台約4千名選手參賽。原民會指出，高雄市392人報名全原運15項賽程，參賽人數與項目是歷年最多，昨由高雄市長陳其邁在四維行政中心授旗出發。