屏東勝利星村辦春日老屋群藝術派對 假日吸引千人造訪

屏東縣政府今天上午在勝利星村創意生活園區，舉辦「藝起×派對」美術嘉年華活動，結合寫生、攝影比賽以及藝術市集、街頭魔幻秀和藝術小學堂等精彩節目，吸引近千人參與。縣府文化處表示，除鼓勵民眾走出戶外，也期盼透過系列活動，用藝術方式紀錄勝利星村繽紛的樣貌。

勝利星村寫生攝影活動，比賽分為寫生組、創意組及攝影組，採網路報名及現場報名，參加者從國小低年級到社會組各年齡層，同時邀請李進安、陳國展、許天得、魏徹、莊正國等多位縣籍藝術家一同到園區內創作。

此外，為鼓勵民眾走出戶外，文化處規畫了藝術市集、小學堂等周邊活動，還特別準備特色小禮和野餐組合，讓參與寫生的畫友和親友一同在勝利星村邊寫生邊享受園區景物。

文化處長吳明榮說，屏東有許多適合藝術創作的文化景點，其中，勝利星村除保有日式宿舍的建築風貌，還有各種老樹光影和隨著季節盛開的各種花叢美景。

吳明榮還說，這次寫生攝影活動及成果展出，鼓勵大家共同到勝利星村創作，發掘勝利星村蘊藏的生活美學，並從每張畫作與攝影作品中，看見各個藝術家所見的不同人文風景。