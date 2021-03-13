快訊

拜登紓困案支出有多龐大？今年平均每秒就要燒掉121萬元

COVAX疫苗大遲到？莊人祥曝已經在「喬」運輸單位階段

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東勝利星村辦春日老屋群藝術派對 假日吸引千人造訪

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣政府今天上午在勝利星村創意生活園區，舉辦「藝起×派對」美術嘉年華活動，結合寫生、攝影比賽以及藝術市集、街頭魔幻秀和藝術小學堂等精彩節目，吸引近千人參與。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今天上午在勝利星村創意生活園區，舉辦「藝起×派對」美術嘉年華活動，結合寫生、攝影比賽以及藝術市集、街頭魔幻秀和藝術小學堂等精彩節目，吸引近千人參與。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府今天上午在勝利星村創意生活園區，舉辦「藝起×派對」美術嘉年華活動，結合寫生、攝影比賽以及藝術市集、街頭魔幻秀和藝術小學堂等精彩節目，吸引近千人參與。縣府文化處表示，除鼓勵民眾走出戶外，也期盼透過系列活動，用藝術方式紀錄勝利星村繽紛的樣貌。

勝利星村寫生攝影活動，比賽分為寫生組、創意組及攝影組，採網路報名及現場報名，參加者從國小低年級到社會組各年齡層，同時邀請李進安、陳國展、許天得、魏徹、莊正國等多位縣籍藝術家一同到園區內創作。

此外，為鼓勵民眾走出戶外，文化處規畫了藝術市集、小學堂等周邊活動，還特別準備特色小禮和野餐組合，讓參與寫生的畫友和親友一同在勝利星村邊寫生邊享受園區景物。

文化處長吳明榮說，屏東有許多適合藝術創作的文化景點，其中，勝利星村除保有日式宿舍的建築風貌，還有各種老樹光影和隨著季節盛開的各種花叢美景。

吳明榮還說，這次寫生攝影活動及成果展出，鼓勵大家共同到勝利星村創作，發掘勝利星村蘊藏的生活美學，並從每張畫作與攝影作品中，看見各個藝術家所見的不同人文風景。

文化處表示，寫生組與攝影組獲獎作品、創意組繳件作品，以及前來共襄盛舉的藝術家寫生作品，都將於3月27日起在勝利星村及屏東美術館聯合展出，展期內，勝利星村也會推出集章換限量提袋活動。

屏東縣政府今天上午在勝利星村創意生活園區，舉辦「藝起×派對」美術嘉年華活動，結合寫生、攝影比賽以及藝術市集、街頭魔幻秀和藝術小學堂等精彩節目，吸引近千人參與。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今天上午在勝利星村創意生活園區，舉辦「藝起×派對」美術嘉年華活動，結合寫生、攝影比賽以及藝術市集、街頭魔幻秀和藝術小學堂等精彩節目，吸引近千人參與。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今天上午在勝利星村創意生活園區，舉辦「藝起×派對」美術嘉年華活動，結合寫生、攝影比賽以及藝術市集、街頭魔幻秀和藝術小學堂等精彩節目，吸引近千人參與。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今天上午在勝利星村創意生活園區，舉辦「藝起×派對」美術嘉年華活動，結合寫生、攝影比賽以及藝術市集、街頭魔幻秀和藝術小學堂等精彩節目，吸引近千人參與。圖／屏東縣政府提供

攝影比賽 屏東縣政府

延伸閱讀

春日走南國 訪屏東網美最愛圖書館

春日走南國 訪屏東看「最美文創園區」勝利星村

屏東萬巒回收廠大火 從凌晨3時燒到早上還在燒

屏東崁頂農會解除現任理監總幹事 縣府：於法無效

相關新聞

文昌帝君誕辰 高市鳳儀書院開放民眾乞「柑仔龜」

農曆2月3日是文昌帝君誕辰，高雄市文化局每年都會舉祭祀祈福儀典為鳳儀書院文昌祠主奉的文昌帝君慶生，活動期間除開放民眾乞「...

全原運戰鼓響起 高市原民會迎接聖火準備大展身手

今年度全國原住民族運動會下周五（3月19日）在宜蘭登場，今天近午時分，運動會聖火傳遞至高雄，高市府原住民委員會主委阿布斯...

春日走南國 這些人脫北南漂到屏東

屏東的新與舊、自然與人文，吸引了遊客，也將部分過客留成住民，他們從北方南漂而來，是追逐屏東陽光的「脫北者」，扎根、並維護...

屏東勝利星村辦春日老屋群藝術派對 假日吸引千人造訪

屏東縣政府今天上午在勝利星村創意生活園區，舉辦「藝起×派對」美術嘉年華活動，結合寫生、攝影比賽以及藝術市集、街頭魔幻秀和...

春日走南國 恆春半島開發多條生態旅遊路線

人文再造成為屏東的新門面，自然這一塊，有更多寶藏可挖掘，例如恆春半島生態旅遊，賞蝶、看鹿、摸蜆仔、觀瀑、陸蟹、大草原、珊...

春日走南國 訪屏東有水有古蹟的新縣民公園

在屏東，曾經串連工業區的殺蛇溪，溪畔又一處古蹟重生。曾經的汙染源台糖舊紙廠，與曾經被汙染的溪流，一起變身為親水生態的屏東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。