鬧水荒！美濃南隆居民同意「專井專用」鑿新井裝自來水

各地乾旱、缺水問題日益嚴重，高雄美濃吉洋、吉和、吉東、清水等4里上千戶居民無自來水使用，平日靠地下水井供水，嚴重缺水的人去溪流洗澡、香蕉園上廁所。今早自來水公司會同高市府水利局下鄉與居民座談，居民一致同意水公司開鑿新井「專井專用」，徹底擺脫缺水之苦。水公司承諾，年底前開鑿完成，並向中央爭取經費補助，明年可望不擔心用水問題。

旗山手巾寮14口深水井供水北高雄，鄰近的美濃吉洋等里鄉親抱怨地下水層受影響，水井枯竭飽受缺水之苦。今天上午，立委邱議瑩邀集自來水公司七區管理處、高市水利局、美濃公所等單位與居民座談，鄉親發言踴躍。

吉和里長黃文梅說，水公司在手巾寮開鑿14口深水井導致居民沒有水喝，居民無奈在水池洗澡、香蕉園大便，開鑿新井需要時間，要優先協助這些居民。清水里長鍾慶源說，美濃居民因水公司挖井無水可用，為何回饋金只補助旗山廣福里，盼上級單夠研究配套措施。

水利局副局長許峻源表示，水利局已補助缺水最嚴重的17戶裝設臨時水管，可從鄰近水源接管至住家，吉東、吉和與清水若出現類似情況，也會接水管協助用戶端取水；自來水公司水車若不足，市府會籌措經費徵用民間水車。

南隆地區自來水問題爭議多年，因水公司現有水源不足，必須在當地鑿井取水，地點一直無法取得共識。今日座談會，現場鄉親鼓掌同意水公司在吉東里一處私人土地開鑿新井取水，僅取水給當地居民使用，數據公開接受外界監督。