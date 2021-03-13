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大林蒲遷村首場說明會 陳其邁：會開到大家達共識才遷

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
大林蒲遷村安置首長說明會今早舉行，市長陳其邁親上火線逐一回應。記者王昭月／攝影
大林蒲遷村安置首長說明會今早舉行，市長陳其邁親上火線逐一回應。記者王昭月／攝影

高雄市大林蒲遷村案備受關注，高雄市政府首場安置說明會今早在中油大林蒲活動中心舉行，吸引當地6里數百居民到場，至少45人登記發表意見，高雄市長陳其邁表示，他以謙卑的態度審慎處理此案，說明會不只會開一場，而是開到大家滿意，直到完全都有共識才遷村。

大林蒲首場遷村安置說明會今早舉行，經濟部長王美花也到場聆聽，陳其邁致詞時再三強調，此案會一直溝通到大家具有共識為止，如果經濟部或行政院無法解決，他就找總統蔡英文，語畢，獲得民眾掌聲。

今早說明會先由都發局長楊欽富簡報遷村計畫，強調遷村條件不比過去紅毛港遷村案及桃園區航空城的條件差，希望能圓滿協助居民遷村至生活環境更優質的地方。

楊欽富表示，大林蒲遷村總補償包含私有住商土地、私有非住商土地、地上物補償、法定補償及津貼，以及專案救濟及補貼五大項。其中，居民最關切的私有住商土地解決方案，創全國先例，採「一坪換一坪」方式專案協議價購，地主可依照自己的意願，選擇方案協議價購。

楊欽富也舉例，目前大林蒲當地一棟3樓加強磚造透天厝，以全新重建單價加上7%物價調整及25%拆遷獎勵金計算，每坪補償單價達91193元，未來還會跟隨物價指數調整，補償條件絕不比桃園航空城差。

居民在這場說明會提問踴躍，超過45人登記發言，現場不乏多名高齡長輩，除關注遷村的條件及權益外，也廣及空汙長年傷害健康等問題，陳其邁親身上陣，逐一回應。

陳其邁說，為徹底解決大林蒲居民困境，讓鄉親跟下一代有更好生活與發展機會，市府以保障居民的「居住生活權」、「財產權」與「社會權」為原則，研擬遷村計畫，並增加多項弱勢照護配套方案，落實居住公平正義。同時也加碼規劃托幼、長照、教育、文化、交通等公共建設，讓大家搬遷後，除了財產可以受到保障外，更享有便利及優質的生活。

經濟部長王美花表示，大林蒲遷村關係當地1萬多刟居民的未來，詭是台灣與高雄循環經濟產業發展的契機，陳其邁市長以「感情」處理此案，經濟部也會全力支持。

大林蒲遷村安置首長說明會今早舉行，現場不乏長輩發言。記者王昭月／攝影
大林蒲遷村安置首長說明會今早舉行，現場不乏長輩發言。記者王昭月／攝影

陳其邁 高雄市

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