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國內外疫情趨緩 車城福安宮清明補發土地公招財金幣
有300多年歷史的屏東縣車城福安宮，農曆期間發放土地公加持過的開運招財紀念金幣活動，每年都吸引大批信眾和遊客來排隊領取，今年春節因國內疫情嚴峻取消，最近國內外疫情趨緩，廟方決定在清明連假期間發放，4月2日至5日每天上午10時和下午2時，共8個場次發放，也提醒領取民眾務必戴口罩、保持社交距離，並設醫護駐點及發燒臨時隔離區。
受疫情影響，車城福安宮今年首次取消有15年歷史的除夕夜「拜頭香」儀式，即使是在戶外廣場的生肖紀念金幣發放也取消，不少民眾在現場或來電詢問如何取得，在疫情趨緩之際，廟方宣布改在清明假期發放，數量有限、發完為止。
車城福安宮總幹事陳明秀說，福安宮開發放當年的生肖招財紀念幣，以土地公右手拿元寶為圖樣，紀念金幣上寫上「土地公祖」字樣，呈現福安宮的悠久歷史； 結緣者拿到開運招財紀念金幣，記得要進宮廟內過香爐，讓福運、財運永續。
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