護理師護士公會全國聯合會辦會員大會 陳時中南下打氣

中華民國護理師護士公會全國聯合會今天上午在高雄舉辦會員代表大會，表揚優秀的多位護理師，衛生福利部陳時中部長近午將到場為護理師們打氣。

護理師護士公會全國聯合會理事長高靖秋目前是總統府國策顧問，她表示聯合會78年成立至今邁入第32年，目前有25個會員公會，會員人數18萬7700多人。高雄市祕書長楊明州、衛生局長黃志中前往致意。聯合會相關人員表示，陳時中11時30分會到場，將為他們打氣，跟大家餐敘。

聯合會每年都會舉辦護理創新競賽，以激發會員創新及改進護理技術、用品或照護模式等，提昇服務病人品質。今年獲得優良獎的作品中，有三軍總醫院督導王蔚芸設計的「痛祁樂（pain killer）-疼痛管理智慧照護系統」，運用資訊科技結合醫療照護，建構疼痛管理新模式，病人能自主監測、即時收集疼痛分數、數位化疼痛日誌及自行記錄疼痛緩解狀況，護理師由雲端資料運算與回饋病人疼痛治療成效，適時調整治療措施，達到個人化醫學之目的。

高雄榮民總醫院護理師李春滿設計「改良式翻身法」，以翻身長枕延長病人翻身頻次，既不增加壓傷發生率，也能增加休息時間，改善護理人員工作效率及照護品質、降低職傷。

聯合會另也表揚熱心、勇敢救人的護理師，有奇美醫院蕭嘉鳳、彰化鹿基醫院邱妍蓁、衛生福利部臺中醫院許莉淇，都是在休假或上下班途中遇見民眾發生意外，倒地不起，立即上前協助CPR，搶救生命，當家屬表示萬分感謝，他們表示救人會喜極而泣、只是做到護理人員應該做的事而已。