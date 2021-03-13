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東港高中校園食物中毒案　矛頭指向營養午餐供膳廠商

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣立東港高中發生師生集體中毒，200多人就醫，到今天上午還有14人住院觀察，校方今天也趁假日天展開全面消毒。圖／校方提供
屏東縣立東港高中發生師生集體中毒，200多人就醫，到今天上午還有14人住院觀察，校方今天也趁假日天展開全面消毒。圖／校方提供

屏東縣立東港高中前天下午放學後，學生和老師陸續出現腹痛、嘔吐、發燒等症狀，共有220人就醫，到今天上午還有14人住院觀察，校方今天也趁假日天展開全面消毒；疑和食物中毒有關的營養午餐供膳廠商，縣衛生局已預防性要求供膳場所停業並展開疫調，預計1至2周會有結果，若疫調結果證實為食物中毒，將依合約懲處供膳業者。

東港高中含國中部有2000名師生，輔英醫院急診室前晚陸續有上百名學生因腹痛、嘔吐、拉肚子等症狀就醫，安泰醫院也有20多人；縣衛生局說，學生主要是嘔吐、腹潟、頭痛，少數有發燒症狀，雖是典型食物中毒症狀，但原因仍待疫調確認，除採集學生嘔吐物及當天供膳食物檢體送驗外，為免影響持續擴大，已預防性要求供膳場所停業、全面消毒，並追蹤病患病況，盡速釐清致病原因。

東港高中出現身體不適的學生是在高中部和8年級，營養午餐由屏東縣崁頂鄉一家團膳廠商供應，其他合作學校的家長不免憂心；縣府教育處說，該廠商承包東港高中外訂桶餐，另有7所公辦民營學校，外訂桶餐餐食是由廠商廚房烹煮再配送到校，公辦民營食材則是由校方驗收，在校廚房烹煮後分送班級及鄰近學校。

教育處說，檢視前天廠商的菜單，各校菜單同是滷肉燥、腐乳高麗菜、炒青菜及湯品等，其他7所公辦民營學校學生食用後未出現不適，究竟是哪個環節出了問題，將由衛生局調查釐清。

被縣府要求供膳場所暫時停業的團膳業者無奈說，衛生安全信譽是團膳公司的生命，公司對所有生產流程和環節都嚴密監控，符合規範準則，加上公部門嚴格把關，理當不會出問題，希望盡快釐清真相，找出致病原因。

屏東縣立東港高中發生師生集體中毒，前天晚上至昨天有200多人就醫，到今天上午還有14人住院觀察。記者潘欣中／攝影
屏東縣立東港高中發生師生集體中毒，前天晚上至昨天有200多人就醫，到今天上午還有14人住院觀察。記者潘欣中／攝影

衛生局 食物中毒 東港

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