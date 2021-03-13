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全國大專院校創思設計製作競賽開放組隊報名 獎金133萬

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
全國大專院校創思設計製作競賽開放組隊報名，獎金133萬。記者周宗禎/翻攝競賽海報
全國大專院校創思設計製作競賽開放組隊報名，獎金133萬。記者周宗禎/翻攝競賽海報

「TDK盃全國大專院校創思設計與製作競賽」今年邁入第25屆，承辦賽事的南台科大今天表示，今年競賽總獎金提高到133萬元，參賽隊伍有半年的時間可以準備，開放各校院學生組隊，報名至4月1日止，訂10月27日至30日在南台科大競技，「比賽精彩可期」。

今年TDK盃競賽以「南台灣的熱情」為題材，分「自動組-智慧辨識」、「遙控組-旗開得勝」、「飛行組-黑琵飛行」三大智慧競技主題。「自動組」針對智慧辨識，必須設計出可以循線全自主的移動機器人，經由感測器自動避開行進路徑上障礙物，並具有視覺辨識基本能力，考驗機器人行進穩定性與自主循線移動能力，辨識所需求的字元能自主定位，將物品擺放在正確位置。

「遙控組」機器人必須具備跨越及穿越障礙能力，並能拿取物品與放置物品，準確放置到特定位置，考驗機器人行進時克服障礙、對不同大小物品拿取及擺放能力，並考驗機器人移動性能、操控及平衡性。「飛行組」主題黑琵飛行，需利用視覺辨識和飛機姿態調整，就像黑面琵鷺於空中飛行，飛行機器人須完成空中懸停、抓取目標物、投擲物件與安全降落。

校長盧燈茂表示，為鼓勵學生發揮創意與設計製作精神，競賽獎金加碼到133萬，歡迎各大專校院共襄盛舉。競賽相關訊息可察看臉書粉絲專頁(Taiwan TDK Robocon)或第25屆TDK盃網站（http://tdk.stust.edu.tw/）。

台科大

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