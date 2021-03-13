屏東崁頂農會解除現任理監總幹事 縣府：於法無效

屏東崁頂鄉農會選舉，在野派會員代表大會獲勝，昨天變更議程開會決議解除現任理、監事及總幹事郭紘瑋職務，縣政府農業處長鄭永裕今天表示，牴觸農漁會選罷法，於法無效。

崁頂鄉農會會員代表選舉在野派獲勝，但登記的理事因資格不符無法過半，因而無法選出理、監事，在野派理事只有3席，當權派有6席，第1次召開會員代表大會時流會。昨天召開第2次會議，出席的32席會員代表，有19席過半，決議變更議程。

變更的議程直接決議解除現任理、監事及總幹事郭紘瑋的職務，暫由信用部主任吳正成代理總幹事職務，引起當權派不滿，認為這次的會員代表大會沒有依議程執行，應視為流會。

鄭永裕表示，依農漁會選罷法規定，會員代表選出理監事後，由理事選理事長，再由理事長聘任總幹事，理事長和總幹事選出來，第二天現任的理事長和總幹事就主動解除職務，會員代表不能直接任命總幹事，因此，昨天變更議程議決解除現任的理、監事及總幹事，議決無效。

鄭永裕表示，農會是人民團體，縣府是指導機關，縣府負的是法令解釋的責任，至於在野與當權雙方的爭議，就看雙方要不要取捨斷點，否則沒完沒了，要不然就是訴諸法律解決。