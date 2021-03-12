快訊

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為「她」

房地合一稅2.0恐上路 代銷：打炒房「房價也回不去」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小型遊艇漸往台南移 高雄市議員促開放高港船渠挽觀光

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議長曾麗燕（前中）、議員吳益政（前右）、方信淵建議高雄市政府協調台灣港務公司加強高港遊艇觀光產業。圖／高雄市議會提供
高雄市議長曾麗燕（前中）、議員吳益政（前右）、方信淵建議高雄市政府協調台灣港務公司加強高港遊艇觀光產業。圖／高雄市議會提供

高雄市議長曾麗燕今天率議會交通委員會議員搭遊艇考察愛河灣一帶的海域，包括5號船渠、3號船渠、高雄流行音樂中心和高雄展覽館間的海域，建議高雄市政府協調台灣港務公司讓可搭載6到11人的小型遊艇開進去。一同考察的高雄市副祕書長郭添貴表示，市府會與港務公司協商。

曾麗燕表示，高雄有山、海、河、港，觀光條件優，遊艇觀光產業卻停滯不前，相當可惜，希望市府加強推動碼頭及腹地基礎建設，吸引民間投資，提振遊艇觀光，發揮港口城市特色。

議員吳益政說，高雄市原是遊艇製造產業重鎮，近年此產業逐漸移到台南安平港，令人憂心高雄在此產業的競爭力。他建議，市府應把5號船渠（靠近前鎮）濬深，讓小型動力艇進去停靠，成為小船基地；3號船渠的大港橋可以旋轉，應該恢復讓船舶進去停靠，或者讓不必旋轉大港橋也能開進去的小船到船渠停靠，營造港灣、船渠、船的海港景象。

議員方信淵建議遊艇觀光產業往北高雄海岸延伸；議員林于凱建議參考澳洲雪梨「水上計程車」方式，發展遊艇觀光的同時，也發揮遊艇的交通運輸功能。

郭添貴曾任台灣港務公司總經理、董事長和交通部航港局長，對高雄港相當了解，他向議員表示，會和市府相關局處討論，並與港務公司協調。

高雄市議員建議高雄市政府協調台灣港務公司加強高港遊艇觀光產業。圖／高雄市議員吳益政提供
高雄市議員建議高雄市政府協調台灣港務公司加強高港遊艇觀光產業。圖／高雄市議員吳益政提供
高雄市議員建議高雄市政府協調台灣港務公司開放較多高港海域推動遊艇觀光產業。圖／高雄市議員吳益政提供
高雄市議員建議高雄市政府協調台灣港務公司開放較多高港海域推動遊艇觀光產業。圖／高雄市議員吳益政提供

遊艇 高雄市 考察

延伸閱讀

遊艇換照發生重大弊案 航港局限縮承辦人權限

航港局爆弊 收賄發放遊艇駕照10年

布局明年選舉 高市藍綠深耕原鄉

高雄藍綠布局原鄉 藍設聯合服務處、綠要深入原鄉座談

相關新聞

眷村道路養護三不管 陳其邁：高市府扛了

眷村道路養護權責不清，長久以來形成三不管地帶，居民開車上路顛簸難行，怨言四起，高雄市長陳其邁決定先扛下養護責任，預算再向...

小型遊艇漸往台南移 高雄市議員促開放高港船渠挽觀光

高雄市議長曾麗燕今天率議會交通委員會議員搭遊艇考察愛河灣一帶的海域，包括5號船渠、3號船渠、高雄流行音樂中心和高雄展覽館...

指台農發不聞問冷鏈場 吳芳銘：冷鏈，台灣還在上世紀

台農發本來要設在高雄大樹的冷鏈截切處理場，是誰讓它設不成的？立委邱議瑩說是高雄市前市長韓國瑜，韓國瑜團隊的高雄市農業局前...

女性出頭天！金門縣農會改選 許玉昭成首位女理事長

金門縣農會今天舉行改制第13屆首次的理事會議、監事會議，會中順利選出理事長許玉昭、常務監事蔡水游，與通過聘任前縣府建設處...

植樹節做公益 捐發票助弱勢一起愛地球

今天是植樹節，高雄市議員陳若翠與吳怡玎立委聯合推廣保育環境理念，今天上午在中央公園中山路與五福路口，舉辦手植希望護地球贈...

高市11處空品觀測站紅通通 環團抗議要求改善

根據環保署測站顯示，今天上午台灣西半部近40測站為紅色警示等級，高市府表示，空品不佳時期，呼籲市民多使用大眾運輸工具，減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。