小型遊艇漸往台南移 高雄市議員促開放高港船渠挽觀光

高雄市議長曾麗燕今天率議會交通委員會議員搭遊艇考察愛河灣一帶的海域，包括5號船渠、3號船渠、高雄流行音樂中心和高雄展覽館間的海域，建議高雄市政府協調台灣港務公司讓可搭載6到11人的小型遊艇開進去。一同考察的高雄市副祕書長郭添貴表示，市府會與港務公司協商。

曾麗燕表示，高雄有山、海、河、港，觀光條件優，遊艇觀光產業卻停滯不前，相當可惜，希望市府加強推動碼頭及腹地基礎建設，吸引民間投資，提振遊艇觀光，發揮港口城市特色。

議員吳益政說，高雄市原是遊艇製造產業重鎮，近年此產業逐漸移到台南安平港，令人憂心高雄在此產業的競爭力。他建議，市府應把5號船渠（靠近前鎮）濬深，讓小型動力艇進去停靠，成為小船基地；3號船渠的大港橋可以旋轉，應該恢復讓船舶進去停靠，或者讓不必旋轉大港橋也能開進去的小船到船渠停靠，營造港灣、船渠、船的海港景象。

議員方信淵建議遊艇觀光產業往北高雄海岸延伸；議員林于凱建議參考澳洲雪梨「水上計程車」方式，發展遊艇觀光的同時，也發揮遊艇的交通運輸功能。