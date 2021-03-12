大林蒲遷村草案說明會 王美花、陳其邁將出席

高市府2月5日公開大林蒲遷村安置計畫書草案後接獲不少反映民意，為了進一步說明遷村方案及取得共識，市府13日舉辦說明會，經濟部長王美花及市長陳其邁將出席並回應民意。

13日的遷村計畫說明會在大林蒲中油活動中心舉行，這是市府公開遷村安置計畫書草案後的首場說明會，預料出席民眾將針對遷村安置計畫草案內容要求釋疑，也會拿過去紅毛港遷村、桃園航空城計畫內容做比較，盼政府不能有大小眼等差別待遇。

大林蒲遷村案是針對小港區沿海6里地處重化工廠周邊，社區被煙囪和廠房包圍致居民飽受空氣污染及居住環境惡化之苦；設籍戶數逾1萬2000戶、人口逾2萬人，未來是否遷村、遷村條件都受到關注。以市府都發局今天指出，陳其邁、王美花都會出席大林蒲遷村計畫說明會並盡最大誠意與民眾面對面溝通、協調。

都發局也會針對遷村安置計畫簡報說明，包括居民關切的土地一坪換一坪、多元安置方案與適用對象，依法可獲得補償與救濟項目，額外爭取的補貼與獎勵項目內容等，並針對不同情境，含有房有地、有房無地、無房無地等權利狀況，以試算方式說明居民可獲補償與救濟金額、安置方案等。

經濟部已將大林蒲遷村案納入「全國循環產業專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」範圍，行政院於108年10月8日核定計畫，總開發經費為新台幣1045億元，其中大林蒲遷村經費589億元。