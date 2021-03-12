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公私協力 高市推重現百年駅前金融第一街

中央社 / 高雄12日電

包括大港開唱、草地音樂會也將回歸舉辦，高雄市副市長史哲fb再揭一件文化資產啟動重建，即百年駅前「金融第一街」徒步區場域重現、台灣商工銀行打狗支店建物老屋修繕。

史哲感謝文化部長李永得支持老屋修繕、高雄銀行也促成這樁美事，同時第一銀行重視與支持修繕計畫並參與討論，盼公私協力老屋修繕計畫讓老屋在修舊融合概念下，保留歷史紋理、更符合當代機能需求。串接歷史場域重要節點，重現「金融第一街」璀璨風華。

民進黨市議員簡煥宗今天邀市府交通、工務及文化局等單位會勘「哈瑪星港濱街町再生規畫建議改善路型、打造合宜人行空間」，爭取打造百年哈瑪星「金融第一街」行人徒步區，改善臨海三路確保遊客安全，並串聯駁二、哈瑪星街町文化場域成為哈瑪星新亮點。

史哲臉書（Facebook）貼文揭露市府推動的「金融第一街」空間的歷史紋理計畫，可提升民眾對於歷史文化場域的親近性，此外還有台灣商工銀行打狗支店建物老屋修繕計畫。

貼文指出，哈瑪星為高雄現代化城市發展起點，在百年前就隨打狗港築港與打狗驛的設置帶動商貿興盛，濱線榮景讓高雄成為日益重要的南方大城。打狗驛即現在哈瑪星鐵道文化園區前身周邊的街廓，更是當時經貿商家聚集處。

現今臨海一路、臨海二路一帶，過去有台灣商工銀行打狗支店、三十四銀行打狗支店（後改為三和銀行高雄支店）、山形屋、高雄郵便局、高雄信用組合、彰化銀行等機構林立，是當時的政經中心，更有高雄「金融第一街」美稱，見證時代繁華與變遷。

市府2016年開始執行「興濱計畫」，以山、港、鐵、町四大主軸進行整體規劃，修復「舊三和銀行」及「貿易商大樓」等歷史建築，如今已成了人文活動場域，也連結起市民和城市歷史空間的記憶。

至於1910年11月設立的商工銀行打狗出張所是高雄市最早的商工銀行分行，也串連成「金融第一街」；1949年更名為「台灣第一商業銀行鼓山分行」，建物歷經二戰轟炸，1948年修建並作為「台灣第一商業銀行鼓山分行」使用，後來也還出租作為餐廳等，目前出租做商業辦公之用。

史哲說，台灣商工銀行修復要打破以往歷史建物單一修復方式，擴大場域形成「金融第一街」歷史紋理街廓，讓街角遇見文化歷史；期待公私協力推動重現金融第一街的歷史場域空間再造。

哈瑪星 老屋

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