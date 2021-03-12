澎湖風櫃國小親海愛海 水環境巡守隊奪特優

澎湖馬公的風櫃國小水環境巡守隊榮獲「109年度全國優良水環境巡守隊」特優獎，縣長賴峰偉今天親書「巡」字，頒贈給巡守隊師生，肯定他們用實際行動愛家、愛海，共同守護水資源。

賴峰偉表示，澎湖縣海洋教育資源中心就設在風櫃國小，積極推動海洋文化、海洋生態與海洋休閒，有海洋小學之稱。他感謝風櫃國小師生、社區團結一心，為澎湖的海奉獻，守護海洋資源。

風櫃國小校長林妍伶表示，民國98年成立水環境巡守隊，除了定期進行巡檢、淨灘及海洋環境教育外，時常與風櫃社區結合共同維護風櫃海岸線的潔淨，以實際行動落實與環境共好。

位於澎湖南端的馬公市風櫃里的風櫃國小，全校編制6班、只有46名小朋友，規模略顯迷你。校舍鄰近大海，正前就是著名的風櫃洞，綿延海水連接著對岸的虎井島。

依澎湖縣環保局表示，自93年至今，澎湖已有19支水環境巡守隊、共407名隊員，分布馬公市、湖西鄉、西嶼鄉以及望安鄉。隊員們自主維護海灘整潔、岸際巡守、湖庫巡查及污染事件通報，是澎湖在地重要環保力量。

「109年度全國優良水環境巡守隊」評選，全國有456隊參選，選出特優獎3隊、優等獎7隊及甲等獎12隊。風櫃國小水環境巡守隊奪得特優獎項，展現澎湖耕耘已久的環保能量。