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眷村道路養護三不管 陳其邁：高市府扛了

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
陳其邁表示，眷村道路養護權責不清，吃虧的是人民。記者劉學聖／攝影
陳其邁表示，眷村道路養護權責不清，吃虧的是人民。記者劉學聖／攝影

眷村道路養護權責不清，長久以來形成三不管地帶，居民開車上路顛簸難行，怨言四起，高雄市長陳其邁決定先扛下養護責任，預算再向軍方爭取。他認為問題長久存在，糾葛不清，吃虧的是人民，高市眷村的道路，高雄市政府來管。

陳其邁今午偕工務局長蘇志勳、養工處長林志東等人視察左營海富路一帶刨鋪工程，在地里長對他施政不分藍綠，當場表示感謝。

高雄海富路及海平路是左營海軍眷村明德、建業、合群3眷村重要的聯外道路，但多年來因道路養護權責不清，馬路損壞，居民找國防部曠日費時，市府並非權責單位愛莫能助，十多年來，馬路劣化無人可管。陳其邁在議會答詢時，對外表示願意「接管」，市府著手陸續刨鋪整建。

高市工務局表示，最近改海富路改善的路段自緯六路至實踐路，海平路自海功路至實踐路，總工程經費約394萬元。

陳其邁表示，他表示，過去眷村道路養護因權責歸屬不明，導致品質不佳、欠缺維護，上個會期議會質詢時他曾允諾市府會率先刨鋪改善眷村道路，經費再向軍方爭取。

陳其邁說，先前他曾在前國防部長嚴德發提過，眷村道路養護權責的問題需要設法解決，也建議國防部依各縣市眷村道路面積匡列預算，委給市府負責養護。

高市養工處表示，市府去年12月24日已先完成海平路都市計劃區路段，為落實施工標準化，施工皆依頒布的「瀝青混凝土刨鋪作業手冊」施工程序及標準外，另從料廠的出料到現場的施工，採取全程錄影，並將現場監控回傳至道路挖掘管理中心，透過三方錄影監控，確保每條道路品質如一。

陳其邁今天視察左營海富路，陳表示，眷村道路養護權責不清，吃虧的是人民。記者劉學聖／攝影
陳其邁今天視察左營海富路，陳表示，眷村道路養護權責不清，吃虧的是人民。記者劉學聖／攝影
左營海富及海平道路已經刨鋪改善，居民讚許市府不分藍綠。記者劉學聖／攝影
左營海富及海平道路已經刨鋪改善，居民讚許市府不分藍綠。記者劉學聖／攝影

眷村 陳其邁 國防部

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