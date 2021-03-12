法籍新住民吉雷米教長者使用i郵箱 化解數位學習落差

法國籍新住民吉雷米是公共電視台「無事坐巴士」節目主持人，也是高雄湖內女婿。高雄市湖內國中數位機會中心邀請吉雷米加入講師行列，用流暢台語帶領民眾到郵局體驗i郵箱服務，長輩上完課後開心說，上課很好玩，準備用i郵箱寄家鄉特產給外地子女享用。

中華郵政公司在各地陸續設置i郵箱，民眾可隨時郵寄包裹，不受限郵局營業時間。高雄市湖內國中設置數位機會中心（湖內DOC），考量郵政設備是社區長輩依賴資源，許多上年紀長輩不會使用新型態郵箱，邀請吉雷米帶領民眾前往湖內郵局上課，以深入淺出方式互動教學，讓學員認識這項無人化的自助式數位服務。

湖內國中校長曹永松今天指出，許多偏鄉普遍高齡化，數位落差是不能忽略的議題，如何讓在地長輩認識生活上新的數位服務是DOC面臨的挑戰，透過吉雷米介紹，學員們開啟生活APP的新視野。