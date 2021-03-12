高市代表隊出發全原運 陳其邁祝抱回所有金牌

110年全國原住民族運動會3月19日至22日將在宜蘭登場，高雄市長陳其邁今天授旗給高雄市代表隊，喊出「把所有金牌抱回家」，對高雄市代表隊有信心。

全國最高層級的原住民族運動盛會每兩年舉辦一次，這屆全原運預計有超過4000名好手參賽，高雄市報名15項賽程，選手加上帶隊人員共392人，突破以往參加項目最多及參賽選手最多的一次。

陳其邁下午到四維行政中心前廣場，出席全國原住民族運動會高雄代表隊祈福儀式暨授旗典禮。除了替選手加油打氣，也贈與代表榮耀的排灣族禮刀，期勉選手在賽場上要像勇士般充滿信心，替高雄爭取最高榮譽。

陳其邁表示，高雄16個原住民族群都有，囊括各路菁英好手，在文化藝術及體育領域表現傑出。他強調原住民多元文化是城市精神的象徵，對高雄市代表隊將出征宜蘭，陳其邁有信心成為金牌隊伍，「拿最多獎牌回高雄」。

陳其邁指出，包括培訓費、交通費和住宿費、市府都有增加補助，就是要獎勵傑出原住民族運動選手。他認為，原住民在棒球和田徑賽等項目表現優秀，在傳統射箭項目選手也經海選脫穎而出，期待他們凱旋榮歸。