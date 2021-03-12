快訊

抗議周休二日月砍逾1萬薪 台鐵清明連假車站恐鬧空城

恐嚇北捷殺人嫌落網 還嗆要在台中市府放炸彈

高市代表隊出發全原運 陳其邁祝抱回所有金牌

中央社 / 高雄12日電

110年全國原住民族運動會3月19日至22日將在宜蘭登場，高雄市陳其邁今天授旗給高雄市代表隊，喊出「把所有金牌抱回家」，對高雄市代表隊有信心。

全國最高層級的原住民族運動盛會每兩年舉辦一次，這屆全原運預計有超過4000名好手參賽，高雄市報名15項賽程，選手加上帶隊人員共392人，突破以往參加項目最多及參賽選手最多的一次。

陳其邁下午到四維行政中心前廣場，出席全國原住民族運動會高雄代表隊祈福儀式暨授旗典禮。除了替選手加油打氣，也贈與代表榮耀的排灣族禮刀，期勉選手在賽場上要像勇士般充滿信心，替高雄爭取最高榮譽。

陳其邁表示，高雄16個原住民族群都有，囊括各路菁英好手，在文化藝術及體育領域表現傑出。他強調原住民多元文化是城市精神的象徵，對高雄市代表隊將出征宜蘭，陳其邁有信心成為金牌隊伍，「拿最多獎牌回高雄」。

陳其邁指出，包括培訓費、交通費和住宿費、市府都有增加補助，就是要獎勵傑出原住民族運動選手。他認為，原住民在棒球和田徑賽等項目表現優秀，在傳統射箭項目選手也經海選脫穎而出，期待他們凱旋榮歸。

原住民 陳其邁 高雄市

延伸閱讀

路平兼顧三不管地帶 眷村里長讚陳其邁施政

藍批高雄慶記之都 徐國勇：犯罪有下降

高雄新創月嫂到宅服務 陳其邁盼拚全市生育率

傳福原愛嫁港都不適應 陳其邁：高雄較像日本城市

相關新聞

眷村道路養護三不管 陳其邁：高市府扛了

眷村道路養護權責不清，長久以來形成三不管地帶，居民開車上路顛簸難行，怨言四起，高雄市長陳其邁決定先扛下養護責任，預算再向...

東港高中共107名學生腹痛就醫 疑昨天營養午餐有問題

屏東縣東港高中從昨晚起發生學生集體嘔吐、腹痛等情況，有上百名學生放學後出現上吐下瀉就醫，有的學生狀況比較好先行回家休息，...

校園疑集體食物中毒？東港高中30多名學生嘔吐、肚子痛

屏東東港高中疑似發生學生集體食物中毒事件，昨晚有多名學生，放學後，陸續出現嘔吐、肚子痛等症狀，據傳，有20多人到醫院掛急...

指台農發不聞問冷鏈場 吳芳銘：冷鏈，台灣還在上世紀

台農發本來要設在高雄大樹的冷鏈截切處理場，是誰讓它設不成的？立委邱議瑩說是高雄市前市長韓國瑜，韓國瑜團隊的高雄市農業局前...

女性出頭天！金門縣農會改選 許玉昭成首位女理事長

金門縣農會今天舉行改制第13屆首次的理事會議、監事會議，會中順利選出理事長許玉昭、常務監事蔡水游，與通過聘任前縣府建設處...

植樹節做公益 捐發票助弱勢一起愛地球

今天是植樹節，高雄市議員陳若翠與吳怡玎立委聯合推廣保育環境理念，今天上午在中央公園中山路與五福路口，舉辦手植希望護地球贈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。