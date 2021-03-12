高市突檢高風險工地 發現12項缺失停工罰24萬
高雄都市發展迅速建案林立，前陣子因趕工發生工安意外，為加強監督高風險營建工地安全，高市勞工局今天突檢營建工地，發現12項缺失，停工並開罰新台幣24萬元。
高雄市政府勞工局長李煥熏下午率勞動檢查處，前往「京城建設三民區新都段163地號建案新建工程」，執行工地安全突擊檢查。工程由百鋐營造股份營造有限公司承造，主要工程項目為深開挖基礎及高層建築。
勞動檢查處指出，工程多屬高處、施工架、感電等高危險作業，檢查著重於墜落、倒塌、感電危害預防，經檢查發現 12處缺失，包括外牆施工架、10樓施工電梯口及吊料口未設置護欄，其中2項有立即危險之虞，予以停工。
勞檢處表示，針對重大缺失部分，將依「職業安全衛生法」裁罰新台幣24萬元。李煥熏則強力要求業者確實改善，並應落實自主安全管理，俾以杜絕工安意外發生。
李煥熏表示，營造工程作業變動及人員流動性大，墜落災害是最主要的職災事故類型，且營造業重大職災比例為各行業之冠，業者應對「施工架、高處作業、吊料作業及電氣使用」等高危險作業，落實防災及安全巡檢管理事項。
勞檢處代理處長林信興指出，針對防災檢查重點，迄今共計實施營造工地檢查1150場，其中危及勞工生命安全重大缺失，停工處分20件，罰鍰處分28件 ，罰鍰金額合計147萬元。
他表示，最常見重大缺失為，2公尺以上作業勞工未使用安全帶，未設置護欄、護蓋、安全網等防護設備，勞檢處將持續加強勞檢，要求業者設置安全設施，對未落實承攬管理責任，亦將加重處罰，確保安全衛生統合管理，防止發生職業災害。
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