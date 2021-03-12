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路平兼顧三不管地帶 眷村里長讚陳其邁施政

中央社 / 高雄12日電

「路平」是高雄市長陳其邁重要的施政，要求落實原縣、市道路「高高平」，他也不忘兼顧軍方轄管卻漠視的眷區路平，今天視察海富路時受到里長讚許「施政無分黨派」，令人感動。

陳其邁下午視察左營海平、海富路刨鋪工程，並檢視柏油刨鋪情形，要求道路滾壓夯實到位並和孔蓋齊平，區長、里長也勘查檢視道路鋪設情形。

陳其邁表示，對道路工程要求「高高平」可確保民眾行的權益。工務局簡報，海富路及海平路是左營海軍眷村明德、建業、合群新村重要的聯外道路，市府執行海富路改善工程，從緯六路到實踐；海平路自海功路至實踐路，經費約新台幣394萬元。

眷戶指出，屢次反映路不平、坑坑洞洞難行，過去因為軍方未回應民眾路平的期待，致道路近10年無刨鋪，雨後路面坑洞難行。

永清里長郭鎮國指出，過去多次爭取也向前市長韓國瑜反映仍無疾而終；陳其邁願意解決問題，尤其建設沒有黨派之分，令他感動而且也看到市府的刨鋪效率。

陳其邁表示，眷村道路養護歸誰是長久以來的問題；過去常發生轄管是軍備局，但國防部卻說屬於地方，致眷村道路養護成了三不管地帶，道路品質欠缺維護。

他於議會答詢允諾由市府接手養護，至於預算再和軍方協調。陳其邁表示，曾向國防部建議匡列一筆預算再依各縣市眷村道路面積提供市府辦理，如刨鋪經費超過額度就由市府負擔，如此盼可解決爭議，確保用路人權益。

海富、海平路刨鋪長度約1.6公里、面積約9000平方公尺，養工處預計晚上完成刨鋪。

陳其邁 眷村 國防部

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