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爭妍鬥麗 3月高雄九重葛滿城怒放

中央社 / 高雄12日電

高雄氣候適合九重葛生長，冬季充足的陽光及乾爽氣候促使九重葛滿城花開。包括中正路、三多路、中山四路、澄清路、河堤公園、水映公園、幸福川及愛河兩側都可看到滿開九重葛。

高雄市長陳其邁重視城市植栽美學，在道路、公園等地規劃栽植多年生木本開花植物，隨不同時序綻放各形各色的花卉。近期在中正路、三多路、中山四路、澄清路、河堤公園、水映公園、幸福川及愛河兩側都可看到滿開九重葛。

高雄市政府工務局長蘇志勳表示，九重葛原生中南美洲，是紫茉莉科半蔓性多年生常綠灌木，又有三角梅、南美紫茉莉、花寶巾等稱號。遲至18世紀末期才被世人所發現，因其生育強壯好照料，短短時間內已被人們廣為栽培及育種，呈現今日顏色多樣繽紛，植株外觀、葉色多變之外型。花色從深紫、桃紅到淺粉，從杏橘、淡黃到純白，花型又有重瓣、單瓣、單色、雙色、漸層的變化，葉片更發展出各種亮葉、斑葉的表現。

工務局養護工程處園藝工程科表示，高雄氣候適合九重葛生長，冬季充足的陽光及乾爽氣候促使九重葛展開花，在市區道路、公園及水岸邊街廣為栽植。

也因適合修剪，不管是中正路如冰淇淋型的點綴、澄清路、中山路灌木型的延伸，或是幸福川旁的懸垂水影，民眾可多多留意周邊隨意綻放美麗，感受一如高雄熱情的九重葛花季。

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