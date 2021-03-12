擺暝祈夢習俗登場 錯過體驗再等一年

馬祖北竿擺暝民俗多元，最後一場擺暝祈夢習俗登場，芹壁龍角峰延續傳統一年一度傳統，舉辦擺暝及祈夢儀式，吸引許多民眾自備睡具到廟裡求神賜夢，錯過要再等一年。

今天是農曆正月29日，也是芹壁龍角峰每年一度的祈夢習俗，民眾到廟裡向神明問事，神明將透過給予夢境來解答信眾心中的困惑。因取得「夢境」的形式特別，每年吸引遊客與在地民眾參與，甚至有馬祖居民跨島搭船體驗。

龍角峰五靈公廟方表示，芹壁龍角峰祭祀五靈公，但只有在農曆正月29日時，福州石竹山祈夢神祇會來探望龍角峰的五靈公長輩，也趁此時賜夢給廟宇信眾，為信眾指點迷津，每年僅有一天可祈夢問事。

今年的擺暝文化官方活動因防疫取消，但祈夢習俗依然照傳統舉辦，廟方也提醒參與民眾須配合政府防疫規範，自行準備寢具，做好相關防護措施，今天上午9時請神，10時開始祈夢儀式，現場工作人員受訪表示，上午已有約40名遊客祈夢，也有初次體驗的大學生，直說獲得夢境畫面很神奇。

芹壁龍角峰五靈公廟是馬祖唯一舉辦祈夢儀式的廟宇，近年透過擺暝文化祭更廣為人知，參與民眾陸續前往上香祈夢、擲筊請示旨意，廟中還有許多正在打地鋪「作夢」的民眾，等待神明給予夢境。