金門縣府3月15日一連5天 調查民眾清明假期機位需求

清明連假將屆，今年的假期共計有4天，為了方便年節鄉親返金掃墓祭祖，縣府積極與交通部民航局協調爭取台金空運運能，將於3月15日起一連5天，調查鄉親未訂妥機位需求，據以協調民航局及航空公司爭取加開加班機，希望能讓所有金門鄉親順利返鄉及赴台。

縣府觀光處表示，機位的需求調查，受理時間將自110年3月15日至19日共5天，調查台金五條航線機位未訂妥鄉親需求，民眾可透過手機、網路系統登記，或於上班時間洽縣府縣民服務中心(金門地區請撥1999，外縣市請撥0800-318823)協助上網登錄需求資訊。

觀光處也提到，為儘速協調清明節運能需求，縣府將統計鄉親之需求，以便彙整向民航局協調運能。另請民眾特別注意，為充分發揮空運資源作最有效之利用，避免因部分旅客重複訂位而致影響多數民眾之權益，各航空公司援例於110年清明管制期間(110年4月1日至3日台灣往金門及110年4月4日至6日金門往臺灣)針對離島航線實施機票加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施。