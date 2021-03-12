指台農發不聞問冷鏈場 吳芳銘：冷鏈，台灣還在上世紀

台農發本來要設在高雄大樹的冷鏈截切處理場，是誰讓它設不成的？立委邱議瑩說是高雄市前市長韓國瑜，韓國瑜團隊的高雄市農業局前局長吳芳銘（雲林縣農業處長）今天在臉書發文表示，當時的高雄市府摯誠歡迎台農發設置，但等不到回音，後來委託一家食品公司營運；高雄市農業局是第一個把鳳梨、木瓜等水果新鮮截切包裝冷鏈上架到全家便利商店的縣市，也是全台灣第一個解決鳳梨截切問題成功進入到學校營養午餐團膳的案例，「我們是先發也完投，零失分」。

吳芳銘指出，台農發當初要不要去高雄大樹設冷鏈處理場，不是在他服務高雄期間的事，是在他任前去看過一次，之後就無下聞。

他反酸綠營，別以為誤撿到槍是值得「慶賀」，射擊時「慶記」沒射出，乀膛炸爆傷家己。

吳芳銘表示，他任職高市府期間，高市農業局把鳳梨、木瓜等水果進行新鮮截切包裝冷鏈上架到全家便利商店和送進學校營養午餐團膳，透過超商和團膳，盼建立截切、包裝、冷鏈體系產業的發展利基，再反饋消費及團膳市場提供更新鮮、高品質和降低成本的優勢，擴大消費市場版圖。

他表示，發展現代化集貨場、選別分級、冷鏈、保鮮技術、自動化包裝、物流等，是現代化人工智慧物聯網農業非常重要的環節，這不只是趨勢，更是基本功，好處多多，能提供更新鮮健康、延長保鮮期的農漁產品，作為去化產能過剩的基本配備、出口和高級通路市場的預冷、冷鏈系統的前端。

「我們早已落後許久，不僅看不到人家的車尾燈，我們絕大部隊是停留在上個世紀呀！」吳芳銘說，冷鏈這條路，台灣還有很遠的路要走，大家一起努力！