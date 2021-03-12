快訊

評／醫護現場的恐懼：台灣為何常發生「醫療暴力」？

與趙少康結盟分拚主席、總統？江啟臣回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

指台農發不聞問冷鏈場 吳芳銘：冷鏈，台灣還在上世紀

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市農業局前局長、現任雲林縣農業處長吳芳銘針對台農發冷鏈場之事，指不聞問的是台農發。圖／翻攝吳芳銘臉書
高雄市農業局前局長、現任雲林縣農業處長吳芳銘針對台農發冷鏈場之事，指不聞問的是台農發。圖／翻攝吳芳銘臉書

台農發本來要設在高雄大樹的冷鏈截切處理場，是誰讓它設不成的？立委邱議瑩說是高雄市前市長韓國瑜，韓國瑜團隊的高雄市農業局前局長吳芳銘（雲林縣農業處長）今天在臉書發文表示，當時的高雄市府摯誠歡迎台農發設置，但等不到回音，後來委託一家食品公司營運；高雄市農業局是第一個把鳳梨、木瓜等水果新鮮截切包裝冷鏈上架到全家便利商店的縣市，也是全台灣第一個解決鳳梨截切問題成功進入到學校營養午餐團膳的案例，「我們是先發也完投，零失分」。

吳芳銘指出，台農發當初要不要去高雄大樹設冷鏈處理場，不是在他服務高雄期間的事，是在他任前去看過一次，之後就無下聞。

他反酸綠營，別以為誤撿到槍是值得「慶賀」，射擊時「慶記」沒射出，乀膛炸爆傷家己。

吳芳銘表示，他任職高市府期間，高市農業局把鳳梨、木瓜等水果進行新鮮截切包裝冷鏈上架到全家便利商店和送進學校營養午餐團膳，透過超商和團膳，盼建立截切、包裝、冷鏈體系產業的發展利基，再反饋消費及團膳市場提供更新鮮、高品質和降低成本的優勢，擴大消費市場版圖。

他表示，發展現代化集貨場、選別分級、冷鏈、保鮮技術、自動化包裝、物流等，是現代化人工智慧物聯網農業非常重要的環節，這不只是趨勢，更是基本功，好處多多，能提供更新鮮健康、延長保鮮期的農漁產品，作為去化產能過剩的基本配備、出口和高級通路市場的預冷、冷鏈系統的前端。

「我們早已落後許久，不僅看不到人家的車尾燈，我們絕大部隊是停留在上個世紀呀！」吳芳銘說，冷鏈這條路，台灣還有很遠的路要走，大家一起努力！

吳芳銘 高雄市 韓國瑜

延伸閱讀

日政府發言人：台灣是重要友人 鳳梨事不便評論

台灣鳳梨登日童營養午餐 愛媛縣松山市擬採用

狂！余天在三重親自發鳳梨 準備600顆來千人排隊

台灣鳳梨要來了 澳洲農民問：為什麼？我們種很多啊！

相關新聞

東港高中共107名學生腹痛就醫 疑昨天營養午餐有問題

屏東縣東港高中從昨晚起發生學生集體嘔吐、腹痛等情況，有上百名學生放學後出現上吐下瀉就醫，有的學生狀況比較好先行回家休息，...

校園疑集體食物中毒？東港高中30多名學生嘔吐、肚子痛

屏東東港高中疑似發生學生集體食物中毒事件，昨晚有多名學生，放學後，陸續出現嘔吐、肚子痛等症狀，據傳，有20多人到醫院掛急...

指台農發不聞問冷鏈場 吳芳銘：冷鏈，台灣還在上世紀

台農發本來要設在高雄大樹的冷鏈截切處理場，是誰讓它設不成的？立委邱議瑩說是高雄市前市長韓國瑜，韓國瑜團隊的高雄市農業局前...

女性出頭天！金門縣農會改選 許玉昭成首位女理事長

金門縣農會今天舉行改制第13屆首次的理事會議、監事會議，會中順利選出理事長許玉昭、常務監事蔡水游，與通過聘任前縣府建設處...

植樹節做公益 捐發票助弱勢一起愛地球

今天是植樹節，高雄市議員陳若翠與吳怡玎立委聯合推廣保育環境理念，今天上午在中央公園中山路與五福路口，舉辦手植希望護地球贈...

高市11處空品觀測站紅通通 環團抗議要求改善

根據環保署測站顯示，今天上午台灣西半部近40測站為紅色警示等級，高市府表示，空品不佳時期，呼籲市民多使用大眾運輸工具，減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。