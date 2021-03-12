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女性出頭天！金門縣農會改選 許玉昭成首位女理事長

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣農會今天舉行改制第13屆首次的理事會議、監事會議，許玉昭成為金門縣農會有史以來首位女性理事長，她與與會理監事合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會今天舉行改制第13屆首次的理事會議、監事會議，許玉昭成為金門縣農會有史以來首位女性理事長，她與與會理監事合影。記者蔡家蓁／攝影

金門農會今天舉行改制第13屆首次的理事會議、監事會議，會中順利選出理事長許玉昭、常務監事蔡水游，與通過聘任前縣府建設處長文水成擔任總幹事一職，許玉昭成為金門縣農會首位女性理事長，她表示，一般農會都以男性組成，此次兩性平權在金門農會中展現，未來將藉由過去在議會、代表會的經驗，穩定農會會務，造福農友。

縣農會今日上午9時起，先後召開改制第13屆首次的理事會議、監事會議，會中重頭戲為理事長與常務監事的選舉及總幹事的選聘案，縣府建設處處長陳祥麟、全國農會總幹事張永成也列席指導。

在理事會議理事長選舉，15位理事中，許玉昭以14票的高票當選理事長。而原任理事長蔡水游此次2任任期屆滿改換跑道，他平日積極爭取農民權益、用心經營基層，此次會議以5票的得票數，獲得全數監事通過，當選常務監事。

理事會議中，也進行總幹事的聘任投票，此次參選的前建設處處長文水成，過去相關經歷相當豐富，曾任金門縣政府建設處、金門縣動植物防疫所、金門縣畜產試驗所主管等職，獲得在場全數理事15票的高票支持，獲得壓倒性勝利，榮任縣農會改制第13屆總幹事。

蔡水游在致詞時，相當感謝大家的支持，並感恩即將退休的總幹事黃永堆總這段時間的幫忙，直言他是「100分的好搭檔」，他也為地區農友發聲，說金門的農友都比較弱勢，希望未來全國農會及縣府能持續支持，一起為農民爭取更好的福利。

會中，還特別讓即將卸任的總幹事黃文堆發表感言，黃文堆回憶起昔日的總總，忍不住紅了眼眶，他說，當年農會信用部由土銀接管，讓同仁們都相當不安，不少女同事還在他的辦公室落淚，好在後來蔡水游議員出面幫忙，總算解決棘手的難題，也讓農會可以一路挺過來。

許玉昭在致詞時特別感謝蔡水游理事長、陳國強常務監事以及黃永堆理事長這些年在農會的努力，她也提及，此次她當選，算是兩性平權在金門農會中落實體現，她說，自己是金門高職農經科畢業，也曾在農試所服務了將近10年，未來將會在農會既有的會務基礎下，穩紮穩打，先安內在攘外；她也提及，新任總幹事比較年輕，未來會與他好好合作，為農會注入一些新活力，大家一起來為農民努力。

此外，金門目前遭逢50年來的旱災，未來農會也會扮演農民與農委會間的橋樑，協助爭取補助，並加強研發一些伴手禮，把金門在地生產的小麥、蘿蔔、馬鈴薯、蕃茄等產品化。

金門縣農會今天舉行改制第13屆首次的理事會議、監事會議，會中順利選出理事長許玉昭，許玉昭成為金門縣農會有史以來首位女性理事長，堪稱女性之光。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會今天舉行改制第13屆首次的理事會議、監事會議，會中順利選出理事長許玉昭，許玉昭成為金門縣農會有史以來首位女性理事長，堪稱女性之光。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會今天改選會中順利選出理事長許玉昭（中）、常務監事蔡水游（右），與通過聘任前縣府建設處長文水成（左）擔任總幹事一職，「3巨頭」順利成軍。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會今天改選會中順利選出理事長許玉昭（中）、常務監事蔡水游（右），與通過聘任前縣府建設處長文水成（左）擔任總幹事一職，「3巨頭」順利成軍。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會今天進行理監事改選，新任理事長許玉昭（左二）、常務監事蔡水游（右二），與總幹事文水成（左一），與即將卸任的總幹事黃文堆（右一）、常務監事陳國強（中））傳承合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣農會今天進行理監事改選，新任理事長許玉昭（左二）、常務監事蔡水游（右二），與總幹事文水成（左一），與即將卸任的總幹事黃文堆（右一）、常務監事陳國強（中））傳承合影。記者蔡家蓁／攝影

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