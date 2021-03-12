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植樹節做公益 捐發票助弱勢一起愛地球
今天是植樹節，高雄市議員陳若翠與吳怡玎立委聯合推廣保育環境理念，今天上午在中央公園中山路與五福路口，舉辦手植希望護地球贈苗活動，立委吳怡玎辦公室主任蔡淑雅及陳若翠穿上造型可愛的樹木裝，化身為台灣版「格魯特」在場親自發送樹苗，吸引不少大小朋友搶著合照。民眾捐2張當月發票即可帶走2株樹苗，由林務局屏東林管處提供的樹種包括七里香、樹蘭、桂花、羅漢松、黃金側柏共500株，吸引很多愛好蒔花植樹的市民踴躍排隊，半個小時就被索取一空。
除了捐發票送樹苗，現場另有「頌茶」連鎖茶飲業者提供限量100杯鳳梨水果茶免費贈送早到的市民品嚐，以實際行動力挺本地鳳梨農，募來的發票則轉捐給社團法人高雄市兒童發展協會，為發展遲緩兒童送上關懷與希望。陳若翠也感謝熱心的茶飲業者以實際行動幫助本地鳳梨農，免費提供鳳梨水果茶給民眾，希望大家除了多種樹也能多吃鳳梨，陪農民一起度過難關。
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