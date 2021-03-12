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西半部空品幾乎都亮紅燈 下午中部以北可望改善

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高市11處空品觀測站紅通通 環團抗議要求改善

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
今天台灣西半部空品惡化，高雄12個測觀測站有11站出現紅色警示，高雄地標八五大樓在市景中已經幾乎快看不見。記者劉學聖／攝影
今天台灣西半部空品惡化，高雄12個測觀測站有11站出現紅色警示，高雄地標八五大樓在市景中已經幾乎快看不見。記者劉學聖／攝影

根據環保署測站顯示，今天上午台灣西半部近40測站為紅色警示等級，高市府表示，空品不佳時期，呼籲市民多使用大眾運輸工具，減少汙染排放，做好個人防護，中央也會啟動跨縣市降載減排措施，並要求教育局所屬各級學校停止戶外活動。各區公所、衛生所、照護機構等，彈性調整課程活動及落實相關防護措施。

針對今天台灣西半部空品惡化，高雄12個測觀測站有11站出現紅色警示，南部反空汙聯盟與醫師蘇偉碩前往市府四維行政中心抗議應變門檻過高，應變辦法不足，要求一周內提出改善作法，否則赴地檢署提出「瀆職殺人」控告。市府環保局指出，今早全台西半部近40測站為紅色警示等級，環保局昨晚11點提前啟動應變措施，減緩空品惡化。環團人士指出，今早全市僅美濃觀測站沒有出現紅色警示，橋頭站PM2.5時均值高達75微克/立方米，不過依據現行的空汙防治應變辦法，高市僅能啟動二級預警，門檻過高，對此市府應檢討考慮降低，否則應變作法太薄弱。

今天台灣西半部空品惡化，高雄12個測觀測站有11站出現紅色警示，南部反空汙聯盟與醫師蘇偉碩前往市府四維行政中心抗議應變門檻過高，應變辦法不足，要求一周內提出改善作法。記者劉學聖／攝影
今天台灣西半部空品惡化，高雄12個測觀測站有11站出現紅色警示，南部反空汙聯盟與醫師蘇偉碩前往市府四維行政中心抗議應變門檻過高，應變辦法不足，要求一周內提出改善作法。記者劉學聖／攝影
今天台灣西半部空品惡化，高雄12個測觀測站有11站出現紅色警示，高雄地標八五大樓在市景中已經幾乎快看不見。記者劉學聖／攝影
今天台灣西半部空品惡化，高雄12個測觀測站有11站出現紅色警示，高雄地標八五大樓在市景中已經幾乎快看不見。記者劉學聖／攝影

衛生所 蘇偉碩 PM2.5

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