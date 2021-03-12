金門造林運用水源寶育盆技術奏效 今又種植林木1225株
金門縣府從去年起首度與民間企業、NGO組織及社區合作的模式，使用「水源寶育盆」技術，翻轉金門海岸造林多年困境，並選在今天植樹節舉辦盛大的植樹活動，400多位小朋友與軍民參與，共種植林木1225株，金門縣長楊鎮浯表示，造林不只是林務所的事，盼整合各界資源，藉由新技術的引進，提高樹木整體存活率，營造更健康及多元的森林林相。
在極端氣候下，離島林業因烈日、強風、少雨、土壤貧脊等問題，相對於其他區域林面臨的困境，金門海岸造林的挑戰更加困難；109年首度與財團法人慈心有機農業發展基金會合作，導入水寶盆及海岸造林新觀念，110年將於翟山、歐厝、安東、多年、嚨口、瓊林、蓮庵里、斗門等處設置14000個水寶盆，種下24200棵苗木、面積達12公頃，自1月迄今，已造林50%。
今天的植樹活動在斗門社區舉行，共種植林木1225株，包括豆梨、黃連木、榕樹、黃黃槿、樟樹及龍眼樹等，使用水寶盆410個；何斗里里長陳福林提到，斗門社區在清朝即有在村落外圍廣植「風頭樹」防風定砂的傳統，至今聚落內仍保存多棵百年老樹，感謝縣府及各單位規劃此次的活動。
楊鎮浯特別感謝和泰汽車的一車一樹計畫支持離島造林，並藉由慈心基金會所開發的水源寶育盆及10多年來在台灣各地的造林經驗，解決海岸造林最棘手的水份灌溉及風砂掩蓋問題，後續造林存活率可顯著提升。他也特別感謝12位的斗門社區地主們，願意提供私有土地作為環境綠美化，延續斗門百年來建構「風頭樹」照護鄉里的先祖遺風，精神讓人感佩。
慈心基金會種樹總監程禮怡表示，他們進入金門海岸造林現場後，首先指導水寶盆種植程序，發揮水寶盆的最大效益，並依風向及遮蔭配置適宜樹種，以抗風耐旱耐鹽的木麻黃、黃槿、楝樹和相思樹等樹種發展先驅林，加上配合防風圍籬、灌溉系統為水寶盆補水、等海岸造林配套措施，提升整體造林環境。從2021年1月種植後，經2個月的養護，不僅苗木持續健康成長，更在水寶盆周邊發現昆蟲、齧齒類等動物微生態形成。
種樹行動也帶來的公共參與效應，今天斗門社區幾乎全體總動員，舉全村之力熱鬧舉辦，聚落耆老跟週邊何埔國小都動員來製作紅龜粿及海蚵麵線，除了種樹人的辛勞，更希望藉由「種樹」帶動的社區文化復興態勢。
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