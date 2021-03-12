外送餐飲來自工程行 高市府查獲缺失促改善

高雄市某家工程行疑為幽靈廚房，有受理外送平台訂餐疑慮。高雄市衛生局派人到場稽查，發現有食材未覆蓋、冰箱溫度未監控等缺失，要求對方限期改善，否則開罰。

外送平台興起後，許多熱門外送餐點因沒有實體店面，引發來源及衛生疑慮。媒體報導，高雄市三民區泰康街某家工程行，實際上是熱門外送美食生產地，老闆也坦言，他們「就是幽靈廚房」。

對此，高雄市政府衛生局上午召開記者會指出，4日已派人稽查，發現現場無招牌，但業者有食品業者登錄字號，雖未在現場發現過期食材及病媒出沒，但有未建立冰箱溫度監控、部分食材未覆蓋及清潔用品未專區放置等缺失。

高雄市衛生局食品衛生科長蔡智仁表示，業者沒有商業登記，提供餐食僅經簡單復熱或調理，依食品業者專門職業或技術證照人員設置及管理辦法，尚不須持有廚師證照。

蔡智仁指出，餐飲業者上述缺失，涉違反食品安全衛生管理法第8條規定，已責令業者改善，若未改善，將可裁罰新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰。