全高市11處空品觀測站紅通通 環團抗議應變門檻太高

今天上午台灣西半部空品惡化，高雄12個測觀測站有11站出現紅色警示。南部反空汙聯盟與醫師蘇偉碩前往市府四維行政中心抗議應變門檻過高，應變辦法不足，要求一周內提出改善作法，否則赴地檢署提出「瀆職殺人」控告。市府環保局指出，今早全台西半部近40測站為紅色警示等級，環保局昨晚11點提前啟動應變措施，減緩空品惡化。

今早全高市壟罩在霾害汙染下，上午11點，南部反空汙聯盟成員前往市府四維行政中心表達不滿，遠方的85大樓朦朧不清。環團人士指出，今早全市僅美濃觀測站沒有出現紅色警示，橋頭站PM2.5時均值高達75微克/立方米，不過依據現行的空汙防治應變辦法，高市僅能啟動二級預警，門檻過高，對此市府應檢討考慮降低，否則應變作法太薄弱。

蘇偉碩說，一個多月前環團人士已到市府提出呼籲，昨晚中央氣象局發布空汙預告，中央與地方政府卻沒有任何應變措施，全台灣最大的汙染是中鋼，但3月1日起只停一個生煤鍋爐，其餘兩個還在燒，環保局卻說空汙季已經結束，遠方模糊不清的85是最好見證。

蘇偉碩將空氣中有害的懸浮粒子比喻為子彈，比真正看得見的子彈還危險。他說，高雄「治安」差，看得見的子彈是從黑槍中打出來，看不到的危險子彈都在肺當中，吸進去後全身中毒，子彈愈小愈可怕，今天西半部所有民眾都中槍。

環團認為，以今日空品不良情形，環保局應要求前20大汙染戶減排20%、教育局停止中小學戶外活動、托育機構應緊閉門窗，及開啟空氣清淨機降低空汙危害。此外，中央和地方政府應修改應變辦法，高雄市議會在空汙季加開臨時會，邀請市長提出應變專案報告。

環保局表示，昨晚逆溫明顯，混合層高度初判小於350公尺，是近期大氣垂直擴散最差的一天，加上風速相當微弱，汙染物無法有效擴散，晚間11點啟動應變；環保局呼籲中央啟動跨縣市降載減排措施，要求教育局所屬各級學校停止戶外活動、各區公所、各衛生所及各照護機構調整課程活動及落實相關防護措施，另透過5家有線電視每小時2次執行跑馬訊息，並非沒有作為。