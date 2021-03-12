乾旱期高雄再生水發揮功用 每天4.5萬噸供臨海工業區

高雄市副市長林欽榮今天到鳳山水資源中心參加環境教育場所揭牌典禮時表示，3月4日高雄停供自來水給台南，是中央統一調控水資源的措施，高雄的用水是足夠的；目前高雄地區每天需要的20萬噸工業用水，部分已用再生水，鳳山再生水廠每天供應4.5萬噸給臨海工業區，今年底臨海汙水廠的再生水廠成立之後，每天可以供應3.3萬噸再生水，北高雄的岡橋汙水廠再生水廠也在評估，全市預計114年的再生水供應達到日供應量14.5萬噸，屆時可以減輕供水壓力。

高雄地區3月4日起暫停供給台南用水之後，市府接到部分市民的詢問，高雄地區用水是否也拉警報？林欽榮表示，這是全國統一的用水調度，是國家的政策，不是高雄水情吃緊，高雄目前的供水相對其他地區，是比較充分的。

他表示，高雄每天可以從高屏溪、東港溪、伏流水等取得原水192萬噸左右，而且南水北送，送給台南；高雄每年要送1億2千萬噸水到南化水庫，送3千萬噸給台南市。

高雄鳳山水資源中心再生水廠是全台第一個再生水廠，林欽榮說，現在全國進入乾旱期，這個再生水廠更形重要，因為每天產出再生水， 4.5萬噸，水質柔柔軟，以一噸約18.8元賣水給臨海工業區工廠，高雄市政府從中獲得2.2元，可說是汙水變成黃金水。

高雄市規畫接續在汙水處理廠旁建再生水廠，林欽榮說，今年底，臨海汙水廠的再生水廠可以啟用，到時候每天可以供應3.3萬噸再生水，供給包括臨海工業區在內的南高雄工廠；北高雄的部分，岡橋汙水廠的再生水廠已在做環境影響評估，整個高雄市的再生水，以114年達到日產14.5萬噸為目標。