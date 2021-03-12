小土地種出大森林 國內首座宮脇森林落腳高雄阿蓮

台灣綠覆率在世界名列前茅，但扣除山林，城市綠覆率其實約僅10%左右，遠低於期望值，愛種樹公司今於植樹節廣邀高雄阿蓮區港後里街坊鄰理在高雄阿蓮區港後里一片土地植樹，首度引進日本植物學家宮脇教授研發的造林工法，在一小方土地上密植多樣林木，希望打造具生態環保、綠意盎然的森林。

今早愛種樹公司董事長林資雄邀阿蓮區長李惠寧等地方人士及各界企業團體一起在港後里種樹，這是台灣引入日本「宮脇森林」的起站，在場人士大手攜小手，在每個1平方公尺的植穴中，密集種下3棵不同的台灣原生樹種，預計種上至少30種林木，期待樹苗快快成長，成為茂密美麗生態豐富的林地。

宮脇森林由日本植物學家宮脇教授研發，造林速度是傳統森林的10倍，密度高達30倍，生物多樣性高100倍，可呈現天然森層次，而天然林的碳儲存量是單一樹種人工林的40倍，且宮脇森林能讓土壤再生的時間，遠少於森森自行恢復所需的70多年。

林資雄說，愛種樹公司在國內南到北，從海邊到山上到處種樹造林，但發現種完樹的地方大部分都只有看到高大喬木，感覺不出有什麼生態，因此這次引進日本宮脇森林，希望營造植物多樣性，未來生態更多樣性，簡單講，它會是一座充滿無限的生命力的小型森林。

林表示，目前宮脇森林在全球約有25座，台灣如能種植成功，希望能不斷複製到全台各地，整個台灣各地都有這種富含生態多樣性，植物多樣性的小型森林，充希無限生命力，揮別過去落寞稀疏的感覺。

今日植樹的阿蓮區是愛種樹公司第一次認養公部門的土地，約3公頃大，已種下三千多棵的樹，基於對這塊土地的認養責任，希望能夠攜手在地居民，共同打造得更漂亮，成為各界效法的示範點。

從事植樹造林多年，林資雄發現，台灣早期的林業政策是「亂砍」，後來發現不對，變成不准砍，可是亂砍跟不准砍都不對，也受到國際一些質疑。因此建議，有些樹木應僅適當且合法地砍伐利用，但砍了之後要補種回去。