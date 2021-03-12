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東港高中上百師生集體食物中毒 潘孟安道歉指示速查原因

聯合報 / 記者潘欣中陳弘逸／屏東即時報導
屏東縣東港高中昨天放學後有上百名學生和1名老師出現腹痛、嘔吐等疑似食物中毒症狀陸續就醫，輔英醫院有116人就診。記者潘欣中／攝影
屏東縣東港高中昨天放學後有上百名學生和1名老師出現腹痛、嘔吐等疑似食物中毒症狀陸續就醫，輔英醫院有116人就診。記者潘欣中／攝影

屏東縣東港高中昨天放學後有上百名學生和1名老師出現腹痛、嘔吐等疑似食物中毒症狀陸續就醫，統計輔英醫院116人就診，安泰醫院16人，到中午仍有40多名學生留院觀察中，校方統計上午有231名學生請假；衛生局調查，供應該校營養午餐有2家團饍業著，其中供應昨天高中部和8年級的營養午餐疑出問題，已預防性要求供膳場所停業、全面消毒和進行疫調。

屏東縣立東港高中含國中部有2019名師生，昨晚有上百名學生和1名老師疑似出現食物中毒症狀陸續就醫，縣長潘孟安上午透過臉書表示，「孩子健康受到影響，讓家長擔心奔波，必須向孩子和家長致歉」，得知消息後，立即請學校、教育處和衛生局務必檢視所有學生健康狀況並慰問就醫同學，更要盡速調查釐清是否為食物中毒，衛生局已派員到醫院及供餐廚房進行疫調和採檢，並預防性要求供膳場所停業、全面消毒，後續依照SOP對業者做出相關懲處，明天會進行全校消毒作業。

他說，孩子們的健康，是我們最在意的事情，營養午餐更是學校必須最謹慎處裡的業務，吃的健康才能安心學習，因此從午餐秘書、食材來源到廚房的衛生控管，每個細節都是環環相扣，絕對不容忽視；縣府會全面檢視營養午餐機制，把關孩子們在校園用餐的安全，一定不能再發生相關情事。

校方說，今天清晨接獲家長通知，有多位學生因嘔吐送醫，立即啟動緊急應變小組，於6時40分由校長帶領相關同仁前往醫院了解及探視，經院方初步檢查，疑是感染性腹瀉及腸胃炎，隨即啟動相關措施，包括今天學生餐食的衛生安全及學校的環境維生，均已做因應處理，都是高中部和8年級學生，還有1名老師；縣府衛生局說，供應昨天高中部和8年級的營養午餐疑有問題，已展開採檢和疫調，今天中午安排另家業者代辦理。

衛生局 食物中毒 營養午餐

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