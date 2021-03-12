東港高中集體嘔吐腹瀉 231名學生請假

屏東東港高中學生發生學生集體嘔吐、腹瀉事件，從昨天深夜到今天上午11時，已有146名學生就醫，共231名學生請假，學校今天已更換營養午餐供應廠商，等待衛生局調查。

東港高中表示，昨晚11時許接獲家長通報有學生嘔吐腹瀉，並在東港的臉書Facebook社群有家長貼文學生的狀況，要家長們注意，從今天凌晨到上午，不舒服的學生陸續到東港輔英醫院和安泰醫院就醫。

學校統計，截至今天上午11時，就醫學生共146人留院觀察和住院人數40多人，而請假學生共231人。

學務主任張明濬表示，醫院初步檢查，疑是感染性腹瀉及腸胃炎，是否食物中毒有待衛生局檢體檢驗出爐，這些有症狀的學生都是吃昨天供應營養午餐同一家外訂廠商的食物，因此，校方今天已暫停這家廠商的供應，改訂另一家協力廠商。

張明濬表示，全校有2000多名學生，昨天供應營養午餐的有2家廠商，分別供應各一半的學生，昨天疑似讓學生吃出問題的廠商供應的午餐菜色有肉燥、炒高麗菜、炒青菜及銀耳蓮子湯。

張明濬表示，今天已進行班級消毒，明天將進行全校的大消毒。