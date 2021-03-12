馬祖冬季三寶年後過剩 連江縣府保價收購

馬祖大白菜、高麗菜及白蘿蔔被稱為冬季三寶，但今年降雨稀少，影響栽種與收成期，導致春節銷售期後採收過剩，連江縣政府產業發展處推動保價收購。

馬祖冬季低溫，高麗菜、大白菜及白蘿蔔甜度高與口感脆口，被稱為馬祖三寶，甚至流行以生蘿蔔夾現煎海苔為地方佳餚，但今年枯水期較長，影響作物栽種與收成期，春節後收成過剩，影響地區菜價，農民甚至直接當肥料。

北竿島菜商曹美雲表示，通常三寶銷售期多在年前，在地人甚至搶購寄送台灣親友，春節前馬祖高麗菜、大白菜市價每500公克新台幣25元，年後跌到15元，銷售量低，多為產發處收購。

每年12月到隔年3月底，為推廣在地優質產品，產發處推動蔬菜保價收購，將馬祖冬季三寶分3級收購，強調農藥檢相關規範，符合市場需求，但也有農民高齡化與採收期不穩定等因素，整體產量不如往年，歷年收購量從80萬元到去年40萬元。

產發處表示，雖然馬祖三寶年後產量最多，但非銷售高峰期，加上運送台灣交通成本高，價格不利市場推廣，地區則因觀光淡季購買者少，面臨銷售困難。為照顧馬祖農民，採取收購政策維持價格，也與餐飲業者推廣「食在當季」等食農教育，希望增加在地需求。

產發處說，為提升附加價值，發展食品加工，扶植農產品，舉辦泡菜研習課程，延長盛產蔬菜保存期限，提升在地農產品多元價值，如馬祖酒糟泡菜、老酒泡菜，希望開創馬祖特色產品。