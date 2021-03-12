西部空品惡化市民憂 高市府：已啟動緊急應變

根據環保署測站顯示，今天上午西半部近40測站為紅色警示等級，反空汙行動聯盟稍後11點將到市府陳情，要求主政者拿出對策。高雄市環保局表示，昨晚已提前啟動應變措施，減緩空品惡化。

對於環團指高雄市政府防制空汙不力，環保局說，近年已有初步成效，包括109年PM2.5較108年降低10.7%。744座鍋爐提前在109年12月底符合燃氣排放標準，並要求興達電廠4部燃煤機組，秋冬季節運轉機組負載由65%下降至50%，且110年起擴大減煤時間。

環保局也說，針對轄區內11座使用煤為燃料的汽電共生鍋爐，已要求中鋼自3月1日起1部鍋爐停燒生煤，9月15日再停2部鍋爐燃燒生煤，將可減少燃煤28.8萬公噸，預估每年減少粒狀物7公噸、硫氧化物59公噸，其餘企業的汽電共生鍋爐將持續要求減燒或停燒生煤。