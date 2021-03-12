馬祖東莒水情告急 軍民首度西水東運度旱

東莒是馬祖各島中唯一無海水淡化廠島嶼，但水井取水已不足、水庫水位僅剩38公分，水況告急。連江縣自來水廠與軍方今天首度「西水東運」，從西莒運水因應東莒未來用水問題。

東莒民國109年5月起旅遊人潮興起，旺季供水量從100噸增到200噸，東莒營運所透過水井取水供水，原本每天可抽150到180噸水，現在僅80噸，加上福正水庫水位僅剩38公分高，為緩解供水量差距，連江縣自來水廠安排11日試運水，但浪大延到今天，將西莒海水淡化廠的水船運到東莒。

連江縣自來水廠長陳美金受訪表示，目前西莒海淡廠與淨水廠可供水500噸，西莒每日用水量約250噸，足夠供水給20分鐘航程內的東莒島，跨島運水因應東莒缺水問題，並節省成本。

陳美金說，透過陸軍馬祖防衛指揮部統合轄區後勤及海軍艦艇部隊，實施東莒島水資源運補任務，預計每趟運水60噸，預防島際海象狀況不穩無法運水；海象許可時，每天運補2趟，運水時間縮在3小時內，避免占用莒光兩島港口船席，影響船隻進、出港。

陳美金表示，非常感謝軍方以抗旱救災模式為東莒運水，並克服港口潮汐高低落差大、LCU登陸艇運載蓄水桶等問題，透過軍方協助，節省大量運水成本，預計先為東莒運水1個月，度過離島枯水期。

陳美金說，馬祖各島用水量不斷提升，如南竿島從往年2500噸到109年旺季升到3100噸，而海淡廠產水量也由2000噸攀升為2500噸。跨島運水、海淡供水成本高，希望民眾與遊客珍惜馬祖水資源。