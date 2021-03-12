快訊

北歐三國停打AZ疫苗 陳時中：無直接證據 籲持續施打

校園疑集體食物中毒？東港高中30多名學生嘔吐、肚子痛

馬祖東莒水情告急 軍民首度西水東運度旱

中央社 / 連江縣12日電

東莒馬祖各島中唯一無海水淡化廠島嶼，但水井取水已不足、水庫水位僅剩38公分，水況告急。連江縣自來水廠與軍方今天首度「西水東運」，從西莒運水因應東莒未來用水問題。

東莒民國109年5月起旅遊人潮興起，旺季供水量從100噸增到200噸，東莒營運所透過水井取水供水，原本每天可抽150到180噸水，現在僅80噸，加上福正水庫水位僅剩38公分高，為緩解供水量差距，連江縣自來水廠安排11日試運水，但浪大延到今天，將西莒海水淡化廠的水船運到東莒。

連江縣自來水廠長陳美金受訪表示，目前西莒海淡廠與淨水廠可供水500噸，西莒每日用水量約250噸，足夠供水給20分鐘航程內的東莒島，跨島運水因應東莒缺水問題，並節省成本。

陳美金說，透過陸軍馬祖防衛指揮部統合轄區後勤及海軍艦艇部隊，實施東莒島水資源運補任務，預計每趟運水60噸，預防島際海象狀況不穩無法運水；海象許可時，每天運補2趟，運水時間縮在3小時內，避免占用莒光兩島港口船席，影響船隻進、出港。

陳美金表示，非常感謝軍方以抗旱救災模式為東莒運水，並克服港口潮汐高低落差大、LCU登陸艇運載蓄水桶等問題，透過軍方協助，節省大量運水成本，預計先為東莒運水1個月，度過離島枯水期。

陳美金說，馬祖各島用水量不斷提升，如南竿島從往年2500噸到109年旺季升到3100噸，而海淡廠產水量也由2000噸攀升為2500噸。跨島運水、海淡供水成本高，希望民眾與遊客珍惜馬祖水資源。

東莒 馬祖 水庫

延伸閱讀

水情紅燈？ 台中苗栗演練供5停2

水利署長賴建信承諾竹科廠商 供水將減供、不停供

水情吃緊 台南市消防局加強整備因應分區供水

馬祖規劃建造新台馬輪 預計112年加入海上運輸

相關新聞

東港高中共107名學生腹痛就醫 疑昨天營養午餐有問題

屏東縣東港高中從昨晚起發生學生集體嘔吐、腹痛等情況，有上百名學生放學後出現上吐下瀉就醫，有的學生狀況比較好先行回家休息，...

校園疑集體食物中毒？東港高中30多名學生嘔吐、肚子痛

屏東東港高中疑似發生學生集體食物中毒事件，昨晚有多名學生，放學後，陸續出現嘔吐、肚子痛等症狀，據傳，有20多人到醫院掛急...

西部空品惡化市民憂 高市府：已啟動緊急應變

根據環保署測站顯示，今天上午西半部近40測站為紅色警示等級，反空汙行動聯盟稍後11點將到市府陳情，要求主政者拿出對策。高...

恆春公所發公文禁軍演後 國防部拆分基地回饋金翻倍

橫跨屏東縣恆春鎮和車城鄉的三軍聯訓基地，是台灣最大的陸空聯合作戰訓場，恆春鎮長不滿鎮內有多個主要武器訓練場，卻「統包」只...

鼓勵生育 高市免費到宅坐月子 時數再加碼

高雄市政府為鼓勵市民多生育，8年前推出到宅坐月子服務，高雄市長陳其邁昨探訪生育第3胎、申請到宅坐月子服務的韓琮竣、蔡宜穎...

慢行車風行 高市、雙東將納規範

「慢行」車輛蔚為風潮，三輪車在風景區更成為旅遊代步工具，但不少民眾亂騎，有業者也未投保，成為亂象。台東、屏東及高雄等縣市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。