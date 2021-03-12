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恆春公所發公文禁軍演後 國防部拆分基地回饋金翻倍

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
橫跨屏東縣恆春鎮和車城鄉的三軍聯訓基地，是台灣最大的陸空聯合作戰訓場；立委周春米說，國防部已拍板將基地一分為二，恆春鎮和車城鄉補助將各翻倍為2200萬元。圖／軍方提供
橫跨屏東縣恆春鎮和車城鄉的三軍聯訓基地，是台灣最大的陸空聯合作戰訓場；立委周春米說，國防部已拍板將基地一分為二，恆春鎮和車城鄉補助將各翻倍為2200萬元。圖／軍方提供

橫跨屏東縣恆春鎮和車城鄉的三軍聯訓基地，是台灣最大的陸空聯合作戰訓場，恆春鎮長不滿鎮內有多個主要武器訓練場，卻「統包」只有單筆回饋金，甚至比鄰近4鄉還少，為突顯分配不公，公所年初發公文要求停止軍演，引發熱議，立委周春米、莊瑞雄居中斡旋，軍種審議會昨拍板聯訓基地拆分為仁壽及保力兩訓場，恆春和車城年度捐助金將各翻倍為2200萬元。

「國軍主要武器訓練場及油料彈藥庫影響地方睦鄰工作要點」2004年公告實施，國防部對屏東三軍聯訓基地所在的鎮春鎮和車城鄉，每年各捐助受影響最高等級「一級」的1000萬元，工作要點去年修法，新增年度射擊天數超過百日或砲彈飛越民宅上方條件，兩鄉鎮因符合前者，今年各提高10%至1100萬元，恆春鎮長陳文弘還是不滿，今年元旦後發文聯訓基地要求停止演習。

陳文弘說，恆春鎮有多個訓場、彈藥庫，影響範圍不同，睦鄰補助應依當地實際影響斟酌補貼，不應為了管理方便，就將恆春多個訓場「統包」為三軍聯訓基地一個訓場，只有單筆補助，鄰近車城、牡丹、滿州和枋山鄉，已有不同軍種的多筆補助，年初才發文要求軍方停止演習，突顯不公平，國防部釋出善意將基地一分為二，符合公平分配原則。

他說，恆春機場也常有各型戰鬥直升機進駐，演訓期間，直升機起降、空中飛行和炸射山頭的轟隆噪音，影響居民的生活，甚至學生上課，國防部應會同鎮公所針對噪音點實測，若噪音確有影響居民生活，國防部也應有補助裝設隔音窗等對應措施，把演訓對居民的影響降到最低。

周春米說，恆春鎮公所與鎮民的不滿，主要是國軍最大演訓基地所在地，受演訓影響天數也是最多，但得到的回饋額度卻不如其他鄉鎮；國防部常務次長李宗孝親至恆春現地會勘，承諾成立研修小組研擬修改補助要點，國防部將三軍聯訓基地拆分兩個基地，並重新評估影響恆春鎮與車城鄉的程度，軍種審議會昨天拍板兩鄉鎮受影響程度均為最高的「一級」，補助均翻倍。

恆春 國防部 噪音

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